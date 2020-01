L’aeroporto d’Abruzzo ha superato i 700mila passeggeri

Sulmona, 2 gennaio-– L’aeroporto d’Abruzzo ha raggiunto i settecentomila viaggiatori nel 2019, per la precisione 703386, infatti, è il numero dei passeggeri registrati al 1 gennaio 2020. ‘Una crescita – si legge in una nota dell’aeroporto d’Abruzzo – raggiunta nonostante la chiusura di Linate per tre mesi, che faceva prevedere un calo di almeno 25000 passeggeri sui 670000 dell’anno precedente. E invece sono quasi 60mila passeggeri in più i passeggeri rispetto al 2018: “La mia soddisfazione è davvero enorme – ha detto il presidente della Saga Enrico Paolini, che aggiunge – ringrazio il personale Saga per il lavoro e la abnegazione, se solo si pensa che con 38 dipendenti , numero insufficiente, abbiamo fatto miracoli. La nuova stagione dell’ Aeroporto d’ Abruzzo, va avanti con grande forza e con una reputazione guadagnata sul campo e mai avuta prima. Adesso partiremo con gli investimenti del Master Plan di quasi 17 milioni di euro e con le nuove rotte 2020 che verranno dall’ esito del bando regionale in via di pubblicazione”.

Soddisfazione ha espresso l’Assessore regionale al Turismo Mauro Febbo “Infranto il muro delle 700 mila presenze all’aeroporto d’Abruzzo”. “Il 2019 si chiude con il botto che attendevamo da tempo – insiste Febbo -. Nello scalo aeroportuale abruzzese sono transitati 703386 passeggeri. Un risultato storico raggiunto grazie al connubio tra la Regione Abruzzo e i vertici della Saga. È la prima volta che accade e suggella una crescita, non solo in termini numerici, che è al centro della strategia di questo governo regionale e dell’assessorato al Turismo. Riteniamo centrale e fondamentale il ruolo dell’aeroporto d’Abruzzo per lo sviluppo turistico ed è per questo che abbiamo deciso di investire con convinzione indirizzando una serie di politiche che stanno dando i loro frutti. Il picco degli oltre 700 mila transiti è solo l’aspetto più visibile di una politica fatta di sostanza e non di parole”.(h. 16,30)