L’Abruzzo ha la nuova legge sul Garante per l’infanzia

Sulmona,18 giugno– Il Consiglio regionale abruzzese nel corso della riunione di oggi ha approvato, tra l’altro, all’unanimità ,il progetto di legge (a firma dei consiglieri Sospiri, Pettinari, Marcozzi, Bocchino, Santangelo, Pepe, Marcovecchio, Taglieri, Bocchino) che modifica la precedente normativa sul Garante dell’infanzia regionale , modifiche volte essenzialmente a superare alcune imprecisioni e refusi contenuti nella legge medesima che ne impedivano l’attuazione.Con la nuova normativa si prevede che il Garante sia scelto tra persone in possesso di laurea in discipline giuridiche o umanistiche, competenza giuridico – amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell’età evolutiva e la famiglia, esperienza, almeno quinquennale, nel campo del sostegno all’infanzia, della prevenzione del disagio e dell’intervento sulla devianza minorile. Inoltre, il progetto di legge va ad eliminare l’incompatibilità della carica di Garante con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e di qualsiasi commercio o professione e prevede, nel caso di conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica amministrazione, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il progetto di legge apporta poi una modifica all’articolo 9 (Indennità) della Legge regionale numero 24/2018 volta a stabilire che al Garante è attribuita un’indennità di funzione mensile pari al 50 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali. (h. 18,00