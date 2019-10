 L’Abruzzo e l’altra faccia dell’immigrazione

Presentato stamani a Sulmona per iniziativa del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila il Dossier Statistico immigrazione 2019. Dallo studio emergono dati di grande significato che testimoniano come le presenze di nuovi immigrati si sono radicalmente ridotte in Italia scesi ad appena 23.370 in tutto il 2018 (- 80,4% in tutto il 2018) ulteriormente crollati nei primi 9 mesi del 2019. Nella nostra regione viene poi analizzato la presenza del fenomeno nelle quattro province e soprattutto e individuati, anche con qualche sorpresa,i paesi di provenienza e le aree dove maggiormente si concentrano

Sulmona,24 ottobre– Non ha tradito le attese l’appuntamento di oggi al Cinema Pacifico di Sulmona dove è stato presentato il Dossier Statistico immigrazione 2019 Un’occasione di straordinaria importanza per analizzare con dati reali e concreti un tema troppo spesso affrontato con superficialità e conclusioni semplicistiche. Il Centro Studi e Ricerche IDOS ha scelto questa volta Sulmona per presentare all’opinione pubblica soprattutto agli studenti l’annuale Dossier Statistico che offre una rappresentazione reale del fenomeno migratorio in Italia e quindi nelle varie regioni

L’analisi è realizzata in collaborazione con la redazione della rivista Confronti e con il supporto del Fondo Otto per Mille della Chiesa Valdese, e viene presentata contemporaneamente in tutte le Regioni e Province Autonome d’Italia.L’evento abruzzese, è stato organizzato in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila,

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Annamaria Casini, si sono susseguiti sono gli interventi di Luigi Gaffuri, docente dell’Università degli Studi dell’Aquila, Greetje Van Der Veer, Pastora della Chiesa Metodista-Valdese e Gino Milano Presidente del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila. I lavori sono stati coordinati Maria Carmela Petrucci, Consigliere del CSVAQ.

“Il Dossier- ha spiegato Gino Milano- evidenzia la complessità della questione migratoria e rappresenta, ogni anno, un’opera di alto valore pedagogico, sulla quale poter delineare i molteplici processi di integrazione culturale e sociale da parte di Enti locali, Scuole, Agenzie educative, Centri economici, Organizzazioni sindacali, Associazioni di volontariato ed ogni altro Soggetto con responsabilità pubbliche”.

All’inizio del 2018 in Italia vivevano oltre 1,3 milioni di minori stranieri di seconda generazione, dei quali il 75% nato nel Paese e i restanti giunti in tenera età. Ragazzi e ragazze che studiano nelle nostre scuole, sono cresciuti e si sono formati in Italia sebbene abbiano la cittadinanza di un paese lontano e per loro pressoché sconosciuto.

Secondo Claudio Paravati , direttore del Centro Studi e Rivista Confronti. “È urgente riconoscere la cittadinanza italiana a questi giovani, perchè sono parte integrante del presente e non solo del futuro del nostro Paese. Solo così – conclude – potranno ridursi quei cortocircuiti identitari che ostacolano il percorso di crescita ed integrazione nella società”

Nel 2018 la situazione dei migranti a livello regionale ha visto una presenza di 89.298 residenti (+2,6 rispetto al 2017),pari ad una incidenza del 6,8% sulla incidenza complessiva dell’Abruzzo ( circa due punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale e oltre due punti in piu’ di quella del sud Italia) con un’importante componenmte femmeninile (53,4%) superiore alla media del Meridione (+3,3%) e anche a quella dell’intera Penisola ( +1,7%).

A livello territoriale la provincia dell’Aquila concentra il maggiorn numero di residenbti stranieri (25.369), seguita dal Teramano (24.510) seguono poi la provincia di Chieti e poi Pescara. Fra gli aspetti caratterizzanti del fenomeno in Abruzzo va evidenziato il non trascurabile dato della acquisizione di cittadinanza italiana nel Teramano (860), il peso della presenza femminile nella provincia di Pescara 57,0% su 17.679 stranieri residenti e la quota significativa di minori nelle province di Teramo ( 19,3%) e di Chieti (18,8%).

Il numero maggiore di nuovi nati di entrambi i genitori stranieri si registra nella provincia dell’Aquila (292),mentre la provincia di Teramo conta il numero piu’ alto di stranieri iscritti nell’anagrafe nell’anno ( 3.700 di cui 1955 dall’estero).

Da decenni, tra gli stranieri residenti in Abruzzo gli europei rappresentano il gruppo prevalente (66,2%): sono 59.157, di cui 35361 comunitari, seguiti a distanza dagli africani (15.651 pari al 17%) e dai cittadini provenienti dall’Asia (9.818,11,0%), America (4.590,5,1%) e Oceania ( 69,01%).La nazionalità romena si conferma la piu’ numerosa (26.656 residenti,29,9% del totale) con una maggiore concentrazione nella provincia di Chieti Al secondo posto si colloca la storica presenza albanese (11.830,13,2%) nel Teramano e al terzo quella marocchina ( 7.714, 8,8%) concentrata soprattutto nella Marsica ed in modo particolare nell’area del Fucino.

Seguono poi i cinesi (4.337) impegnati soprattutto nel comparto della ristorazione e del commercio; macedoni (4.181,4,7%) impegnati soprattutto nella pastorizia dell’Abruzzo montano e dell’edilizia, Ucraina ( 3890 pari al 4,4%) rappresentato sopratutto da donne impegnate in attività lavorative nell’assistenza famigliare,polacca (2635,3,0%),senegalese ( (2.326) presente soprattutto nel pescarese,nigeriana e kosovara

Fra gli altri aspetti caratterizzanti del rapporto emerge che nel mercato del lavoro i cittadini stranieri costituiscono il 7,8% dei 498.663 occupati a livello regionale con una quota significativa di donne (39,6%) ed il 13,1 sul totale dei 60.131 disoccupati.

In Abruzzo rispetto alle attivit autonome le imperese condotte da cittadini nati all’estero sono 14.113 a fine 2018 pari al 9,5% delle imprese complessive. I titolari di imprese individuali risultano 10.957 di cui 6.673 attivi nel settore dei servizi A fine 2018 i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno sono risultati 58.025 di cui 57,5% soggiornanti di lungo periodo. Tra i permessi a termine oltre la metà è stata concessa per motivi di famiglia (12.577), il rilascio per motivi di lavoro sono stati 5.865 (23,8%) mentre 4.675 sono stati concessi per asilo e ragioni umanitarie.Percentuali piu’ basse interessano permessi per motivi di studio o religiosi