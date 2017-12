Sulmona, 27 dicembre– Il dibattito politico abruzzese sempre più frequentemente negli ultimi tempi si è concentrato sulla ripresa economica della regione. Ciascuno ha cercato di sostenere le proprie ragioni attraverso analisi, statistiche, sistemi di rilevazioni e sopratutto metodi utilizzati. Abbiamo chiesto al prof. Aldo Ronci di cercare di fare chiarezza su questo nostro su questi dubbi. Dice Ronci: la SVIMEZ in data 28.07.17 fissava le variazioni percentuali del PIL abruzzese negli anni 2014, 2015 e 2016 rispettivamente nelle misure di -1,4%, +2,1% e -0,2% mentre l’ISTAT in data 20.12.17 per gli stessi anni ha assegnato variazioni di -0,9%, +0,6% e +0,2%.

L’ISTAT ha rettificato in positivo la variazione 2014 facendola passare da -1,4% a -0,9% e quella 2016 modificandola da -0,2% a + 0,2%, mentre ha rettificato in negativo la variazione 2015 abbassandola da +2,1% a +0,6%.

Comunque la variazione percentuale ISTAT del PIL dell’Abruzzo nel 2016 di +0,2%:

è il sesto peggior risultato a livello nazionale;

è pari ad un quarto della crescita del Mezzogiorno;

è pari a meno di un quarto della crescita Italiana.

Secondo i dati SVIMEZ le variazioni cumulate del PIL dal 2014 al 2016 per l’Abruzzo, per l’Italia e per il Mezzogiorno sono state rispettivamente +0,5%, +1,8% e +0,8%, mentre secondo i dati ISTAT hanno attribuito ad esse rispettivamente -0,1%, +2% e +1,6%, peggiorando il dato Abruzzese e migliorando sia il dato Italiano che quello del mezzogiorno.

La flessione percentuale cumulata di – 0,1% fa segnare all’Abruzzo uno spread negativo rispetto all’Italia di 2,1 punti percentuali e rispetto al Mezzogiorno di 1,7 punti percentuali.

Comunque la variazione percentuale ISTAT cumulata del PIL dal 2016 di -0,1%: