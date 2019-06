Laboriosamente DLF, una realtà che cresce sempre più

Sulmona, 26 giugno– Anche quest’anno ricco d’iniziative e laboratori sempre più originali.Parliamo del DLF (DopoLavoroFerroviario) di Sulmona, diretto dalla presidentessa Franca Festa che, ospitando per due pomeriggi a settimana ragazzi diversamente abili, è riuscito a portare a termine innumerevoli progetti.Attività di cucina, manipolazione creativa, attività motoria, ballo, laboratorio musicale, art collage, pittura sperimentale, per poi concludere con il progetto “Adotta un’aiuola”, in cui i ragazzi, grazie ad un’ autorizzazione del comune di Sulmona hanno potuto abbellire e curare uno spazio verde nei pressi della villa comunale.“Scoprire abilità nella disabilità”, questo uno dei concetti chiave del dottor Yari Ferrone, psicologo e conduttore dei laboratori di arte e musica.

Una stimolazione alla concentrazione, all’apprendimento, all’ascolto e alla sintonizzazione tra le parti: questi alcuni dei principi del laboratorio musicale in cui tutti i ragazzi, oltre a sperimentare diversi strumenti a percussione, hanno avuto modo di esercitare il suono, nonché il senso del ritmo e conseguenti emozioni proprio come accade nella musicoterapia.Ancor più i laboratori di arte, in cui, tra il 2018 e 2019 i ragazzi hanno realizzato circa sessanta opere tra Arte povera e Pittura sperimentale, alcune delle quali esposte nella sede nazionale DLF ubicata nella città di Roma.Si tratta della possibilità di sprigionare quella potenzialità creativa che abita ognuno di noi ma che spesso rimane dietro le quinte della vita di ognuno

“Liberarsi da ogni limite per oltrepassare ogni confine“, finendo per sorprendersi dei risultati che è possibile ottenere attraverso un’arte che non richiede competenze tecniche ma che, al contrario, è completamente trascinata dalla stati emozionali che è possibile provare quando l’ambiente è favorevole a tutto questo.

Accoglienza, apertura, vicinanza, disponibilità e fratellanza sono solo alcuni degli aspetti che fanno del DLF di Sulmona un contesto favorevole ad uno sviluppo personale e sociale che per i ragazzi che lo frequentano diventa luogo di appartenenza mentre per il nostro territorio rappresenta un’ importantissima risorsa. (h. 17,30)