La XXI edizione del Certamen Ovidianum Sulmonense è rinviata al prossimo anno scolastico 2020-2021.

Sulmona,5 marzo– La difficile decisione è stata condivisa nell’ambito del gruppo di lavoro composto dal dirigente scolastico del Polo Liceale OVIDIO, Caterina Fantauzzi, dalla referente del progetto Gabriella Carugno, dal presidente del Comitato Scientifico Prof. Emerito Domenico Silvestri, dal presidente dell’associazione Amici del Certamen Sandro Colangelo, dal referente per il Rotary Club Michele Bocci.

E’ stata una decisione sofferta: il Certamen, agone internazionale di latino, in cui si confrontano tanti giovani provenienti da tutta l’Europa sulla traduzione e sul commento di un testo del poeta Ovidio, dal 1998 si è fermato solo una volta, nel 2009, l’anno del terremoto. A distanza di 11 anni, l’allarme COVID 19 riesce a bloccare di nuovo la manifestazione a causa delle tante rinunce, soprattutto da parte delle scuole europee, che, come ogni anno, si erano iscritte numerose.

Sono rinviate anche tutte le attività previste per il Dies Natalis: la premiazione del concorso “Ovidio a Scuola”, la proiezione del film documentario “Lectura Ovidii” di Davide Cavuti, in ottemperanza al DPCM del 4 marzo 2020. Il compleanno di Ovidio sarà comunque celebrato con la deposizione della corona d’alloro in Piazza XX Settembre, attraverso una breve cerimonia.

Il Certamen Ovidianum Sulmonense è un evento importante per l’intera città di Sulmona: non solo una competizione, ma un momento di confronto e di incontro tra giovani studenti e docenti provenienti da tutta l’Europa. E’ un’occasione di studio e di ricerca, curato dagli esperti del Comitato Scientifico e dagli ospiti che arricchiscono le “Conversazioni Ovidiane”. Il Certamen rappresenta una grande opportunità per diffondere l’interesse e per approfondire la conoscenza del nostro amato poeta Ovidio.

L’ipotesi, elaborata dal comitato organizzatore, di realizzare comunque il Certamen con una modalità telematica, è stata presto scartata proprio perché avrebbe penalizzato gravemente il valore del Certamen, che va ben aldilà di una gara di traduzione.

Nell’edizione 2020 era prevista la presenza della Professoressa Francesca Ghedini, curatrice della mostra su Ovidio alle Scuderie del Quirinale, che gli studenti avranno comunque l’opportunità di conoscere personalmente, quando l’emergenza sarà passata.