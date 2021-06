La XI^ edizione del Premio nazionale Pratola

Sulmona,26 giugno– Il Premio nazionale Pratola, si conferma evento di gran valore e spessore culturale Ideato dal giornalista Ennio Belluci, da suo figlio Pier Paolo, undici edizioni sin qui avutesi hanno visto sfilare ed essere premiati celebri personaggi di ogni settore lavorativo. L’associazione Futile Utile ne cura l’organizzazione. Presenti molti sindaci del territorio, il vescovo della diocesi Sulmona Valva Michele Fusco, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, la senatrice Stefania Pezzopane, il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, il sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino, molti cittadini desiderosi di non voler mancare. Anche l’undicesima edizione della manifestazione, si è svolta all’Hotel Meeting Santacroce di Sulmona, nell’entusiasmo generale. La manifestazione è stata presentata e condotta da Gabriele Cirilli artista sulmonese della comicità.

L’undicesima edizione dell’evento quest’anno è stato all’insegna della pace e della solidarietà Nell’anno del decennaledella manifestazione, l’Associazione Futile Utile che organizza l’evento dal 2012, ha voluto dare grande rilievo e spazio a personalità ed enti che nel loro ambito lavorativo sono quotidianamente impegnati verso la tutela di fondamentali valori quali la pace, e nell’aiuto dei propri simili. I premiati di questa undicesima edizione sono stati Sigfrido Ranucci, giornalista, conduttore Report Rai 3, per la sezione giornalismo d’inchiesta, Vanessa Gravina, attrice del cinema, del teatro, della tv, per la sezione spettacolo, Donatella Di Pietrantonio, scrittrice per la sezione letteratura, Enzo Romeo, caporedattore vaticanista Tg2, per la sezione giornalismo televisivo, Simona Molinari, cantautrice pop jazz per la sezione musica, Hafez Haidar, poeta, scrittore, saggista, per la sezione pace e solidarietà, Piero Mazzocchetti cantante, tenore di fama nazionale ed internazionale, per la sezione musica, Claudio Del Signore regista, Report Rai 3, per la sezione televisione e regia televisiva,

Adriano Monti Buzzetti Colella, vice caporedattore TG2 cultura, per la sezione giornalismo televisivo, Amedeo Pomilio, campione olimpico pallanuoto, allenatore, per la sezione sport,Angelo De Nicola, giornalista della testata Il Messaggero, per la sezione giornalismo carta stampata, Domenico Ranieri, giornalista della testata Il Centro, per la sezione giornalismo carta stampata, Caritas Diocesi Sulmona Valva per la sezione solidarietà, Apicoltura Colle Salera, produttori miele, per la sezione economia lavoro, Associazione Pink Pratola onlus per la sezione solidarietà. Fra i premiali di quest’edizione ricordiamo Il prof. Hafez Haidar è stato candidato al Premio Nobel per la Pace negli anni 2016 e 2017 e nel 2018 candidato al Premio Nobel per la Letteratura. Il Premio Nazionale Pratola appassiona tutti poiché la cultura, il mondo del lavoro, sempre premiati e rispettati rappresentano alcuni dei pilastri fondamentali della società civile.

Andrea Pantaleo