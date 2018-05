La visita di D’Alfonso a Sulmona, altra occasione sciupata

Sulmona, 21 maggio– La visita di D’Alfonso dopo molti mesi a Sulmona è stata sicuramente un fatto positivo perché ha contribuito a vivacizzare la politica dopo il letargo di questi mesi. Ma così com’è stata impostata e dai resoconto che abbiamo letto su qualche giornale è passata come una classica ” rimpatriata” fra quattro amici che tornano ad in contrarsi dopo tanto tempo.Meglio di niente e sopratutto meglio dei grillini che passeggiano per le strade di Sulmona con un carretto,una bandiera per cercare di dimostrare, a modo loro, i contenuti del contratto. Ci mancava solo qualche zampognaro e poi la trovata folcloristica sarebbe stata al meglio.

Tornando alla visita di D’Alfonso noi riteniamo che sia stata un’occasione persa per questa questo territorio. Perché? Domani prende il via il festival dello sviluppo sostenibile che ripropone il modello della Regione per una programmazione “squilibrata” imperniata solamente sui quattro capoluoghi di Provincia. E Sulmona ed il Centro Abruzzo ? Nessuno ne ha parlato come nessuno ha fatto riferimento alla sola speranza per invertire questa tendenza e puntare decisamente sulle strategie di sviluppo che ruotano attorno al progetto delle sette aree funzionali dove le città non capoluoghi di Provincia possono tornare a sperare di recuperare una politica diversa per la sanità ( ospedale di primo livello), infrastrutture, servizi, ambiente ecc. Tutto questo potrà’ avverarsi non per ” grazia ricevuta” ma solamente se esisteranno nuove condizioni giuridiche e politiche diverse da quelle in vigore a cominciare dal recupero di un ruolo ( e di una dignità) al Centro Abruzzo pari a quella delle altre città. E il progetto delle sette aree funzionali che la Regione deve adottare è la chiave di tutto.

Su quesi temi andava impegnato il Governatore perché attorno a questi temi ruota lo sviluppo futuro del territorio. Peccato che il Pd locale ( ma dov’è finito ?) non si sia accorto di nulla e non abbia avuto il coraggio di balbettare qualcosa. Il resto conta poco o nulla (h. 9,00)