 La vicenda della Saca  conferma le lacerazioni  del territorio

Pare di rivivere il clima dell’estate 2016 quando il Consiglio comunale di Sulmona (Unico caso in Abruzzo) votò a maggioranza lo strappo per favorire, in silenzio,la riorganizzazione della rete ospedaliera e quindi il declassamento dell’Ospedale della nostra città. Dopo tre anni solo ora si comprende la scelleratezza di quella decisione. Su quanto accaduto ieri all’interno dell’ente acquedottistico dura presa di posizione oggi del Centrosinistra a cominciare dal Segretario Provinciale del Pd, di due Cap9igruppo in Consiglio regionale ( Di Benedetto e Paolucci), del rappresentante abruzzese nella direzione nazionale del Pd e dei sindaci di Roccaraso, Pescocostanzo, Cansano e Campo di Giove. E pare di capire che siamo solamente agli inizi di una nuova stagione di conflittualità

Sulmona, 28 giugno- “ Oggi il tema si ripropone con la conferma alla guida della SACA del già amministratore avv. Di Loreto e l’ingresso di due consiglieri di amministrazione, espressione dei comuni di Scanno e Rivisondoli “. Inizia così il documento del centro sinistra sottoscrittio nientemeno da due Capigruppo in Consiglio regionale che potrebbe far intuire l’avvio di alcune altre iniziative

“ Una scelta assunta a maggioranza – prosegue il documento-senza alcuna possibilità di confronto, benché fosse stato richiesto da parte di otto sindaci un breve rinvio per arrivare ad una soluzione unitaria. Invece, ancora una volta, è stata imposta una scelta con la forza dei numeri e sulla base di determinazioni ambigue e poche chiare alle quali alcuni sindaci hanno inteso aderire anche in contrasto alla loro dichiarata appartenenza politica. E’ bene chiarire che si tratta di un consiglio di amministrazione che non rappr esenta in alcun modo il centrosinistra. Si tratta invece di una pagina opaca per la politica locale e l’epilogo di una vicenda che sicuramente impone una riflessione sulle scelte future.

Una decisione che non condividiamo, non solo per motivi politici, ma anzitutto perché non risponde all’esigenza urgente di restituire agli enti sovracomunali e alle società partecipate gestioni trasparenti, condivise e efficienti per il territorio. Piccoli interessi sono sati anteposti all’interesse collettivo indignando l’opinione pubblica e i cittadini. Noi siamo dalla parte di quest’ultimi e intendiamo fare chiarezza sulla nostra posizione che è indiscutibilmente contraria alle scelte assunte e ai metodi praticati”. (h. 20,00)