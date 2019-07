La Uil scrive a Marsilio, sui trasporti fare presto

Sulmona, 30 luglio- Con una nota indirizzata al Presidente della Regione Marsilio e al Presidente di Tua spa,Gianfranco Giuliante, il Segretario Generale di Uil Abruzzo Michele Lombardo e del Segretario Generale di Uil Trasporti Giuseppe Murinni hanno riproposto la urgente necessità di affrontare i problemi che stanno progressivamente relegando in un vero e proprio stato confusionale l’intero settore del Trasporto Pubblico Locale”. “Rispetto alle procedure di affidamento dei servizi, gestiti attualmente dai concessionari in regime di proroga, com’è noto si devono ancora bandire le gare da definire entro il 31.12.2019 ma il procedimento non è stato nemmeno avviato. I tempi tecnici- prosegue la nota della Uil- per le pubblicazioni, lo svolgimento e l’affidamento ci traguardano ben oltre la fine d’anno e l’epilogo normativo ci pone innanzi ad una ulteriore penalizzazione sulle risorse assegnate dal Fondo Nazionale Trasporti all’Abruzzo.

Riguardo la TUA spa, con l’affidamento “in house” la si è assoggettata, nel corso della precedente consigliatura, ad un Contratto di Servizio che ha stabilito una progressiva decurtazione del corrispettivo fissandolo per l’anno 2019 a € 82.263.827,00 (rispetto agli € 85.000.000,00 del 2018) e quindi con un ulteriore taglio di risorse per € 2.736.173,00. L’ultimo provvedimento adottato dal Consiglio Regionale rispetto al progetto di legge 42/2019 in data 23 luglio ancora una volta “decide di non decidere” e rinvia ogni soluzione a fine anno procurando così un danno economico per 125.000 €/mese alla TUA spa (dichiarazione, resa dal Presidente della stessa società nel corso dell’audizione in 2 e 4 Commissione, di perdita mensile secca derivante dalla gestione della linea Giulianova-Teramo-L’Aquila-Roma in assenza di contribuzione) e conseguentemente un ulteriore ammanco di € 1.500.000,00 per l’esercizio 2019.

L’attuale Giunta già con la Delibera n.160/c del 25 marzo 2019 aveva deciso di concedere una proroga di tre mesi che sarebbe scaduta a fine luglio e che si è aggiunta a quella stabilita dalla Giunta precedente che scadeva a fine marzo.Nel prendere atto che gli ultimi sette mesi non sono stati sufficienti ad adottare una decisione su una singola linea, temiamo che, non considerando l’imminente periodo di ferie estive, i restanti quattro mesi del corrente anno non saranno sicuramente sufficienti a rivedere l’intera rete dei servizi minimi. L’esercizio finanziario 2019 per TUA spa sarà quindi una vera e propria “roulette russa” stante che, tra minori corrispettivi e perdite sulla linea non contribuita, la società regionale dovrà far fronte ad un buco di ben € 4.236.173,00che si sommano alle note difficoltà economiche ereditate dalle gestioni ante-fusione che evidenzia ancora un debito rimanente di € 13.377.686,00rispetto ai 37.155.764,00 € iniziali.A ciò si aggiunga la precaria condizione tecnica del parco mezzi (di cui da tempo è testimoniata l’inefficienza) e infrastrutturale con Depositi carenti sotto diversi punti di vista che limitano e penalizzano fortemente l’operatività del personale.

Per quanto sopra, UIL e Uiltrasporti Abruzzo sollecitano le Istituzioni regionali in indirizzo per l’apertura immediata di un confronto teso ad affrontare le emergenze generali del settore sopra richiamate ed al contempo, chiedono ai vertici della TUA spa, di voler informare al più presto rispetto ai programmi ed alle azioni che si intendono adottare, stante l’adozione di provvedimenti incoerenti e lesivi persino degli obblighi contrattuali, che purtroppo non lasciano presagire, rispetto all’operatività dei lavoratori e rispetto ai diritti dell’utenza, che la società possa continuare ad essere davvero “utile alla società” come dichiara nei suoi slogan. (h. 13,00)