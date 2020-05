La tecnologia  durante il lockdown e gli adolescenti

Secondo alcuni studi condotti in queste settimane è emerso che la comunicazione in remoto si è rilevata essere una buona alleata pronta a colmare quel senso di vuoto creatosi negli animi degli adolescenti. Nel gennaio 2020 gli iperconnessi rappresentavano il 7%; ora si è arrivati ad una percentuale che sfiora il 25%. Il tempo di connessione, tra scuola e hobby, oscilla tra le 5 e le 10 ore giornaliere, pari al 54% (dato raddoppiato da gennaio 2020). Il 24% è rimasto connesso con la scuola in media 3 ore al giorno, il 26% 4 ore, il 20% si è stabilito sulle 5 ore e il 18% ha superato anche le 6 ore. Anche la Asl di Teramo ne ha realizzato uno in particolare sui cambiamenti degli stili di vita durante il lockdown

Sulmona, 20 maggio– Gli effetti del lockdown iniziano a farsi sentire soprattutto tra i nativi digitali. Gli adolescenti, sempre additati come cellulari dipendenti, sono risultati essere le vittime più colpite dal vuoto e dalla noia, così per 3 ragazzi su 5.

L’università di Firenze, in collaborazione con skuola.net per conto di Generazioni Connesse, sotto lo stretto coordinamento del Ministero dell’Istruzione, ha condotto una ricerca su 5.308 giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni.

La quotidianità è un valore pressoché fondamentale per i ragazzi in età scolare: per il 33% di loro sembra sia risultato estremamente complicato reinventare una daily routine; per non parlare del falso mito del dolce far nulla, nemico dei giovani studenti in preda ad ansie e preoccupazioni legate allo studio e alla condizione di emergenza sanitaria, tanto che il 26% ha provato angoscia nel cercare di impiegare quel tempo forzatamente libero.

La comunicazione in remoto si è rilevata essere una buona alleata pronta a colmare quel senso di vuoto creatosi negli animi degli adolescenti. Nel gennaio 2020 gli iperconnessi rappresentavano il 7%; ora si è arrivati ad una percentuale che sfiora il 25%.

Il tempo di connessione, tra scuola e hobby, oscilla tra le 5 e le 10 ore giornaliere, pari al 54% (dato raddoppiato da gennaio 2020). Il 24% è rimasto connesso con la scuola in media 3 ore al giorno, il 26% 4 ore, il 20% si è stabilito sulle 5 ore e il 18% ha superato anche le 6 ore.

Le relazioni sociali hanno fatto sì che questi dati si elevassero poiché le restanti ore della giornata sono occupate dalla comunicazione virtuale con gli amici. Il rapporto con i cari non sembra aver riscontrato distaccamenti o allontanamenti, infatti il 65% di loro dichiara di essere rimasto in stretto contatto con i comapgni.

Discorso differente va fatto per i parenti, dato che solo il 35% ha dichiarato di non aver avuto frequentazioni assidue con i propri familiari, solo lo stretto indispensabile.

La condizione di reclusione, per il 61%, è stata resa più confortevole grazie alla dotazione di una cameretta singola e di uno spazio personale. In più, il 43% ha goduto di un terrazzo o di un balcone sul quale respirare aria fresca o per studiare all’aperto; solo il 7% è costretto in condizioni di disagio.

Il senso di noia, tanto discusso e rilevato nei ragazzi, non ha fermato il loro senso civico. La maggior parte degli adolescenti ha assunto una posizione estremamente ferrea riguardo il distanziamento sociale: per 9 ragazzi su 10 tali norme sono indispensabili al fine di debellare il contagio. I ragazzi di oggi, quindi, non affrontano la vita come fosse un gioco, sono sempre messi a dura prova dall’ambiente, dalle condizioni sanitarie, dal continuo evolversi del mondo e proprio per questo vivono con responsabilità ogni ostacolo da superare. La paura e il timore di contrarre il virus non risulta legato a sé (solo il 17% si dichiara preoccupato a riguardo) ma ai propri cari; Il 67% ammette di provare angoscia al pensiero che uno dei propri affetti possa ammalarsi.

Il sentimento di turbamento emotivo, alla luce di quanto riportato e ad un giorno dalla riapertura quasi totale delle attività, si presenta come un valore radicato nel cuore dei giovani studenti. 4 adolescenti su 10 provano tale condizione e la legittimità del sentimento assume sfaccettature indiscusse; è un bene pensare che il futuro del Paese sia nelle mani di ragazzi che abbiano acquisito responsabilità e rispetto nei confronti dell’intera umanità.

In merito a queste ricerche, anche la Asl di Teramo ha condotto un sondaggio anonimo indagando sui cambiamenti degli stili di vita durante il lockdown su un campione di 2100 persone. In collaborazione con l’Equipe per il Gioco d’Azzardo Patologico della Asl di Teramo, il sondaggio era rivolto a quella fetta di popolazione colpita dalla dipendenza (alcool, gioco d’azzardo, fumo, gaming e uso di internet). Il dottor Paolo Grandinetti afferma che la connessione ad Internet risulta essere preoccupante e presto verranno redatti i dati irrobustiti e accompagnati da una relazione esauriente. Nel frattempo, la Asl invita i cittadini a compilare (in completo anonimato), o anche condividere sui canali social, il questionario ospitato sulla sua homepage.(h.7,30)

Chiara Del Signore