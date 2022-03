La strana storia dei fondi cancellati per l’Ospedale di Sulmona. Ed ora ?

E così tra l’indifferenza generale la Regione aveva spostato(?) altrove la dotazione finanziaria di 30 milioni previsti per l’Ospedale di Sulmona. Grazie alla Consigliera regionale Marianna Scoccia forse si potrà porvi rimedimedio.Forse. Intanto stamani nel corso di una conferenza stampa tenuta in città dalla stessa a Scoccia e da Silvio Paolucci (Cappgruppo Pd in Consiglio regionale) è stato annunciato l’avvenuta presentazione di un’apposita mozione in V^ Commissione. L’iniziativa firmata anche dal Consigliere Pd Pietrucci. E gli altri consiglieri della provincia dell’Aquila? E quelli dei partiti di maggioranza lotteranno per Sulmona?.Sono gli interrogativi che da questa sera la città si sta ponendo e dai quali attende risposte precise.

Sulmona, 2 marzo-Nella lunga storia del regionalismo abruzzese Sulmona ed il Centro Abruzzo non sono mai stati amati troppo dalla Regione e quando qualche risultato è stato conseguito lo si deve all’orgoglio e alla tenacia dei propri rappresentanti nell’Assemblea regionale. Basta ricordare cosa avvenne agli inizi del 1984 quando il prof. Bolino Consigliere regionale della Dc sfidò, da solo, il suo stesso partito e la coalizione di centro sinistra con il progetto di legge per la costruzione della nuova ala dell’Ospedale civile di Sulmona.L’iniziativa trovò successo perché quando la proposta approdò’ all’esame dell’Aula, superando con un espediente procedurale l’esame delle competenti commissioni consiliari, la città potè contare sulla solidarietà di alcune forze politiche,in testa l’allora Pci ( guidata da Franco Cicerone), che riconobbero la validità dell’iniziativa legislativa ( dieci miliardi di vecchie lire in tre annualità) grazie alla quale la città ha potuto contare su una struttura utile,funzionale,moderna.

E che dire del progetto di costruzione della nuova struttura ospedaliera avviata con la Giunta D’Alfonso e realizzata in soli quattro anni? Molte di questa cose ci son tornate alla mente stamani nel corso di un’apposita conferenza stampa indetta dalla Consigliera regionale sulmonese, Marianna Scoccia ( gruppo misto), con la presenza di Silvio Paolucci,Capogruppo attuale del Pd in Consiglio regionale ma profondo conoscitore della complessa macchina finanziaria e sanitaria regionale per fare chiarezza sulla strana storia della cancellazione di risorse importanti di 30 milioni di euro già destinati all’Ospedale di Sulmona.” Risorse certe- ha detto Scoccia– spostate con una delibera di Giunta la n.69/22 che cancella i 30 milioni di euro che il geverno di centro sinistra aveva predisposto a favore del presidio”. Una vicenda che ha fatto molto rumore nei giorni scorsi, anche per le imbarazzanti e confuse giustificazioni avanzate dall’attuale Assessore alla Salute Verì e dal governatore Marsilio, ma che non hanno stimolato affatto ( che strano!!) la politica locale ( partiti, movimenti consiglieri comunali,provinciali,parlamentari, sindacati ecc. )

Ma cos’è successo in concreto ?. Va ricordato che nella passata legislatura, il governo di centrosinistra ha approvato con DGR 742/2016 una proposta di accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in attuazione dell’art. 4 comma 6 della legge 77/2009, 3 stralcio, anticipando le azioni a fronte della precaria situazione infrastrutturale del presidio. La Regione- hanno spegato Paolucci e Scoccia- aveva stanziato risorse proprie, realizzando, in appena 4 anni la nuova ala del Santissima Annunziata e decidendo di portare fino a 30 i milloni che sarebbero serviti cosi a un intervento più completo, nonché a procedere anche al riscatto, con l’opzione di reinvestire comunque su Sulmona.Infatti, a seguito della disponibilità finanziaria complessiva comunicata dal Ministero della Salute, la Regione Abruzzo con DGR 197/2017 ha approvato una nuova proposta di accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari . Per l’opera si procedette cosi on un “leasing in costruendo con altri 20 milion di euro, In sostanza la ditta appaltatrice assunse i costi di costruzione in cambio di un affitto ventennale con costi di interessi e servizi. Con 20 del 30 milioni si poteva procedere al riscatto e investire nelle spese correnti per personale e prestazioni, o, se si voleva rimodufarli, procedere a ulteriori investimenti infrastrutturali all’interno del Presidio di Sulmona. Gli ulteriori 10 milioni, erano somme che potevano essere impiegate per altre azionc: la demolizione della vecchia ala, la pista di elisoccorso e l’interramento della centrale tecnologica, comunque a vantaggio del comprensorio peligno “.

E oggi qual è la situazione? “ Oggi questo sviluppo non è potuto decollare – hanno aggiunto ancora i due Consiglieri- perché la Giunta non è stata capace di fare un piano sanitario e una rete ospedaliera che sono condizione necessaria all’utilizzo delle risorse che da tre anni giacciono inutilizzate in cassa. Non basta: l’opportunità è stata di fatto cancellata perché il governo di centrodestra ha sottratto risorse certe e frulbili da tre anni, destinando altrove gli investimenti che potevano essere riversati sulla struttura peligna in termini, appunto, di prestazioni sanitarie, personale e servizi. E tutto questo è accaduto armando un territorio contro l’altro.A distanza di 3 anni dall’insediamento della Giunta Marco Marsilio, l’Esecutivo regionale ha inteso presentare un nuovo accordo andando ad aggiornare e sostituire quello precedentemente richiamato, disponendo della stessa somma glà definita a carico dello Stato nella DGR 742/2018, per il finanziamento degli intervent. Si puo’ parlare di uno scippo ? “Lo scippo al danni dell’ospedale dell’Annunziata c’è stato eccome-concludono i consiglieri – la giunta Marsilio lo ha messo nero su bianco, Una perdita capace oggi di compromettere la corretta funzionalità dell’intero presidio ospedaliero peligno, condizionandone, pesantemente il futuro e di mettere i territori l’uno contro faltro su un diritto, la cura, che deve essere di tutti”

Ed ora cosa accadrà? L’interrogativo è d’obbligo perché attorno a questa partita si gioca buona parte della credibilità della politica locale e regionale La città vuole conoscere in concreto quali sono i veri amici di Sulmona e quanti si nascondo dietro promesse vuote e poi fuggono al momento oppportuno. Intanto Scoccia e Paolucci hanno già preparato una risoluzione urgente per il ripristino immediato delle risorse per la costruzione e la riorganizzazione del P.O. di Sulmona. La mozione è già stata firmata anche dal Consigliere Pierpaolo Pietrucci (PD) e depositata alla V^ Commissione consiliare che si occupa anche di Sanità.Ora è da sperare che altri consiglieri, della prpvoncia dell’Aquila prima di ogni cosa, ma soprattutto di maggioranza capiscano la delicatezza del caso e deciso di stare dalla parte di Sulmona e del Centro Abruzzo. Questa volta non c’è da scherzare,né da perdere tempo perché le prossime elezioni regionali sono vicione e la città vuole conoscerte quali sono gli amici su cui contare a Palazzo dell’Emiciclo