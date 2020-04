La storia della processione del Cristo Morto a Sulmona

Sulmona,10 aprile– Il venerdì santo Sulmonese è caratterizzato oltre che dal venerdì santo Lauretano anche per la processione del Cristo Morto allestita dall’Arciconfraternita della Santissima Trinità, Arcisodalizio più vetusto della città , le cui origini risalgono al 1320, durante l’episcopato di Monsignor Andrea Capograssi, ascendente di Giuseppe Capograssi, considerato uno dei massimi giuristi e filosofi del XX secolo.

Il primo venerdì santo Trinitario è datato 13 aprile 1827; sino all’anno prima per secoli la processione del Cristo Morto è stata allestita dalla Congrega dei Nobili, la cui chiesa era quella di Sant’Ignazio ubicata in Piazza XX Settembre. La Congrega dei Nobili confluirà all’interno di quella trinitaria, così come era già avvenuta in passato con la Confraternita di San Giacomo in Cartolano. La processione del cristo Morto di Sulmona è considerata una delle più belle d’Italia. Il corteo, preceduto dal complesso bandistico, che segue alternativamente le due marce di funebri di Alberto Vella dal titolo Una lacrima sulla tomba di mia madre, di Frederick Chopin da titolo Pio IX, è aperto da un quadrato di venti fanali al cui centro è collocato il Tronco croce di velluto guarnita di tralci d’argento. Segue la crocetta del XVI secolo e, dopo una lunga fila di lamponi, appare il coro composto da oltre cento cantori ripartito in Tenori I, Tenori II, Bassi, il quale prende parte alla processione del Cristo Morto cantando il Miserere.

Il coro precede le statue della bara del Cristo Morto, della Madonna Addolorata, scortate dai rappresentanti delle istituzioni in divisa, quale forma di deferenza da parte dello Stato; chiude il corteo processionale l’amministrazione con le autorità civili, militari, religiose, le consorelle, i confratelli trinitari. L’Arciconfraternita della Santissima Trinità nel corso della storia è stata insignita di innumerevoli onorificenza, ed ha preso parte alle celebrazioni dell’anno santo, fra le quali si rimembra quello del 1975. Fra i riconoscimenti ricordiamo quella in occasione dell’anno santo del 1925, conferito alla congrega sulmonese da Sua Santità Papa Pio XI, riconoscimento il quale è posto sul tronco trinitario.

Il 1572 è l’anno nel quale, per titolo reale concessole, il Sodalizio è insignito del titolo di Arciconfraternita il quale collocherà la congrega Sulmonese in una posizione di superiorità rispetto alle altra Confraternita della città. Molti gli aneddoti che si dovrebbero menzionare e, fra essi, desideriamo menzionare la presenza nel corteo funebre, per molti anni, di donna Assunta Maria Sardi De Letto moglie di Giovanni Mazzara, la quale, vestita di nero, seguiva le statue del Cristo Morto e della Madonna Addolorata con devozione, raccoglimento. È stata Prioressa, guida del ramo femminile dell’Arciconfraternita delle consorelle dal 1937 al 1973. Sino al 1961 ha partecipato alla processione trinitaria seguendo la statua della Madonna Addolorata. Prima di lei altre appartenenti alla genia hanno preso parte alla processione: Angela, Claudia, Francesca Sardi De Letto. Ricordi, istanti, che restano nella storia e nella memoria indelebile della processione dei trinitari del venerdì santo Sulmonese.

La notte illuminata dalla luce dei fanali rappresentanti sia la luce del sepolcro e della risurrezione accompagna il corteo in tutto il suo tragitto. All’imbrunire i trinitari lasciano la loro chiesa in un’atmosfera di attesa ed emozione, ed iniziano ad incamminarsi in corteo nelle strade del centro storico cittadino, ad iniziare dal loro quartiere secolare, al passo cadenzato della struscio, loro passo secolare. Molte volte alcune persone, affacciate dalle finestre e dai balconi delle abitazioni, hanno lanciato fiori al passaggio della processione, quale forma di secolare devozione e rispetto. In ogni punto in cui transita il corteo, sino al rientro della processione nella chiesa trinitaria, l’emozione è tanta e forse finanche difficile da spiegare. Molti occhi sono velati dalle lacrime perché, tali riti secolari, sono forieri di ricordi, di memorie lontane, le quali conducono alla millenaria storia di Sulmona, patria del poeta Publius Ovidius Naso. Molte famiglie sulmonesi hanno avuto parenti, familiari stretti, amici, concittadini, i quali hanno preso parte alla vita dell’Arciconfraternita Trinitaria ed alle sue processioni secolari. L’uscita della processione è preceduta alle ore diciotto del venerdì santo dall’apertura del portale della chiesa della Santissima Trinità, sita in Corso Ovidio, sede del Sodalizio dal 1576. Il saio ed il cordone rosso, la pettorina bianca, i trinitari li posseggono dal 17 novembre 1575 quando, il Sodalizio Sulmonese, fa atto di aggregazione con l’Arciconfraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini e Convalescenti di Roma mutando l’abito giunto sin ai nostri giorni. Un itinerario secolare prestigioso di fedeltà, devozione nei confronti della religione cattolica con i suoi principi e fondamenti. Settimana Santa autorevole quella di Sulmona che quest’anno, causa il Coronavirus non potrà celebrare, così come molte altre città italiane ed europee, i suoi secolari riti religiosi. In questi giorni della Settimana Santa con l’assordante silenzio nelle strade, vicoli, piazze, con il centro storico deserto e silenzioso, l’augurio è che la vita possa tornare presto alla normalità.

Andrea Pantaleo

Le fotografie sono tratte dal libro avente il titolo l’Arciconfraternita della Santissima Trinità di Sulmona