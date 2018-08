La Spada e la Rosa; rappresentazione della cattura del Malmozzetto

Sulmona, 4 agosto– È stata presentata all’interno del Palazzo dell’ Annunziata la rappresentazione storica della cattura del Malmozzetto che, come sempre. Presenti il Sindaco di Prezza Marianna Scoccia, il Commissario reggente della Giostra Cavalleresca di Sulmona Maurizio Antonini, il Sindaco di Serravalle, borgo secolare della Repubblica di San Marino Vittorio Brigliadori, il Vice Sindaco di Sulmona Nicola Angelucci. Molta come sempre la partecipazione all’evento legato alla figura del Malmozzetto appartenente Borgo Abruzzese di Prezza.

L’otto ed il nove settembre vi sarà la rappresentazione a Prezza della cattura del Malmozzetto evento che segnerà la prima edizione del Palio del Malmozzetto, con la finalità di iniziare un percorso autorevole per la storia del centro peligno.. Ogni Borgo ha personaggi, eventi, avvenimenti millenari giunti sino ai nostri giorni con il loro fascino e mistero. Presenti inoltre i rappresentanti di Serravalle con il suo castello secolare a suggellare il gemellaggio tra Sulmona e Serravalle, località della Repubblica di San Marino affascinante e ricca di bellezze storiche straordinarie. Malmozzetto è personaggio immortale Normanno il quale è battuto proprio a Prezza; Malmozzetto era a capo delle truppe Normanne le quali avevano combattuto in molti borghi dell’Abruzzo. Storia la quale come molte altre è intrisa anche di fascino e mistero; avvenimenti ormai consegnati all’olimpo della storia i quali vengono ricordati sia nella città di Sulmona sia nel borgo medioevale di Prezza. (h. 12,30)

Andrea Pantaleo