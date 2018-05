La solidarietà del Consiglio regionale a Paolucci

L’Aquila, 4 maggio– Il Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio esprime la sua personale solidarietà e quella dell’intera Assemblea, all’assessore regionale Silvio Paolucci, destinatario di una lettera contenente un proiettile. “Siamo vicini all’assessore Paolucci in questo momento difficile – afferma Di Pangrazio – e rinnovo allo stesso stima e fiducia per il suo operato nella delega alla Sanità. Quello accaduto è un fatto gravissimo che deve interrogarci tutti, politici e non politici. La legittima battaglia tra le varie forze politiche non deve sconfinare in insulti carichi di odio e violenza verso l’operato di ognuno dei membri del Consiglio regionale. Mi auguro che venga fatta immediata chiarezza sulla natura di questo folle gesto. Caro Silvio vai avanti nel tuo lavoro con la serietà e preparazione che finora hai messo in campo al servizio dell’Abruzzo.” (h. 18,00)