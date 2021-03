La Settimana Santa Sulmonese

Sulmona, 30 marzo– Anche il 2021 vedrà la settimana santa della città di Sulmona priva del secolare mosaico di celebrazioni religiose, degli emozionanti sorteggi nella due confraternite della città, l’Arciconfraternita della Santissima Trinità e la Confraternita di Santa Maria di Loreto, le quali rappresentano l’affascinante e secolare binomio inscindibile della illustre storia della tradizione cattolica della città di Sulmona. Settimana Santa di emozione, storia, secolarità, commozione, la quale vede giungere da ogni località d’Italia e del mondo numerosi turisti, i quali non mancano mai alle celebrazioni sulmonesi. Una storia di Sulmona che da sempre ha varcato anche i confini d’Italia accomunando non soltanto la società cattolica internazionale. i riti sono preceduti dai sepolcri del giovedì santo caratterizzati dall’allestimento sei sepolcri all’interno delle chiesa della città, per consentire ai fedeli di poter avere il momento del raccoglimento in preghiera.

Affascinanti ed incantevoli sono gli addobbi della tradizione i quali impreziosiscono il sepolcro. Il venerdì santo all’imbrunire, come tradizione vuole, dalla chiesa della Santissima Trinità esce il corteo funebre dalla processione del Cristo Morto allestita dall’Arciconfraternita trinitaria, processione solenne aristocratica austera nell’incanto della sera, celebrazione la quale è preceduta nel pomeriggio dalla processione del venerdì santo allestita dal Sodalizio Lauretano, la quale si svolge nel territorio di pertinenza della Confraternita Lauretana. All’imbrunire i fratelli trinitari, al passo cadenzato dello struscio, passo secolare trinitario, lasciano la loro chiesa ed iniziano ad incamminarsi per le vie del centro storico cittadino, ad iniziare dal loro quartiere storico secolare. Il sabato santo alle ore ventuno circa si ha la processione con la quale si trasporta, la madonna vestita a lutto, dalla chiesa di Santa Maria della Tomba alla chiesa di San Filippo Neri.

I Lauretani, in abito scuro e papillon, con la luce dei fanali in un silenzio fatto di raccoglimento, preghiera, secolare devozione, collocano la statua nella chiesa di Piazza Garibaldi dalla quale, la mattina della domenica di Pasqua, inizia l’emozionante tragitto il quale culmina con la corsa verso il figlio risorto che le appare da lontano raggiante, fra la folla esultante. Momenti d’imperitura memoria, consacrati dalla storia, che ogni anni si rinnovano elargendo nuove ed indimenticabili emozioni. Mosaico d’avvenimenti straordinari quelli della settimana santa della città di Sulmona che rappresentano l’eminente storia della città. In questo momento difficile causato dall’epidemia del Coronavirus la memoria non può che andare lontano, alla storia della settimana santa della città di Sulmona, con la speranza che, al più presto, si possa tornare ad una vita normale. Vi proponiamo alcune fotografie d’epoca della tradizione cattolica sulmonese, quale augurio sincero che, al più presto, si possa tornare ad una vita normale e a poter nuovamente vivere la nostra affascinante, suggestiva, secolare settimana santa sulmonese, con il suo fascino e storia prestigiosi. L’auspicio è che al più presto l’epidemia sia definitivamente sconfitta, per poter tornare ad una vita normale e serena per l’intera comunità internazionale. Anche a nome del Direttore, della Redazione del giornale, porgiamo erga omnes i nostri più fervidi e sinceri auguri di una felice, serena pasqua 2021.

Andrea Pantaleo

La fotografia della Madonna che scappa in piazza è tratta dal libro dal titolo la Confraternita di Santa Maria di Loreto autore Giuseppe Papponetti