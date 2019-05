La settimana politica in Regione

La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 28 maggio, alle ore 10.30, con la seduta della Commissione Territorio chiamata a esaminare il progetto di legge che prevede modifiche e integrazioni alle leggi in materia di recupero, salvaguardia e valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti “caliscendi” o “bilancini”, e dei trabucchi della costa teatina. Giovedì 30 maggio, alle ore 10, si riunirà la Commissione Agricoltura il cui ordine del giorno prevede due provvedimenti in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale e uno su equo compenso e tutela delle prestazioni professionali.

Sempre giovedì 30 maggio, alle ore 12, è in programma la seduta della Commissione Bilancio per esaminare i seguenti progetti di legge: introduzione dell’indennità a carattere differito (saranno auditi il Direttore della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio regionale, Paolo Costanzi e il Presidente dell’Associazione tra gli ex Consiglieri della Regione Abruzzo, Egidio Marinaro); istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza; programma di rafforzamento delle competenze degli Uffici giudiziari, protocollo d’Intesa Regione Abruzzo/Procura generale della Repubblica/Corte d’Appello di L’Aquila; norme a sostegno dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo; riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per la fornitura del servizio di energia elettrica relativa agli anni 2016 e 2017; riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per la fornitura del servizio di telefonia fissa relativa all’anno 2017. Alle ore 15.15 è prevista la riunione della Commissione Salute che esaminerà due progetti di legge, su Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza e rafforzamento delle competenze degli Uffici giudiziari, e una risoluzione a sostegno di Radio Radicale (h.9,30)