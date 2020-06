la Senatrice Di Girolamo (M5S) in visita al carcere di Sulmona

Sulmona, 15 giugno- Dopo le denunce effettuate nei giorni scorsi dal cartello sindacale unitario CISL, UIL, OSAPP, USPP E CNPP, la Senatrice Gabriella di Girolamo (M5S)si è presentata dinanzi i cancelli del penitenziario pronta ad approfondire tutte le doglianze riguardanti il personale e che saranno depositate in sede governativa per le dovute contromisure. Ad accoglierla ad accogliere la parlamentare vi era il direttore e il comandante del penitenziario peligno.

Gli stessi hanno provveduto a renderla edotta della grave situazione puntando molto su quelle che sono le problematiche correlate sia al presente, che stanno nuocendo e non poco l’economia generale dell’istituto, sia sul prossimo futuro.

Età media eccessivamente elevata, assottigliamento sempre più inesorabile soprattutto del ruolo pilastro del personale, vale a dire quello degli agenti ed assistenti, sceso a 191 unità rispetto alle 215 previste dalla già contestata pianta organica( nel 1994 se ne contavano ben 260) e destinato a collassare sempre più visto che da oggi è partito il piano ferie.

Il tutto senza contare che da settembre saranno sottratte da questa categoria essenziale di operatori altre ben 26 unità per essere inviate al corso per l’avanzamento del grado oltre al fatto che per novembre è previsto il varo del nuovo padiglione in grado di ospitare ulteriori 200 mafiosi.