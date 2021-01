La scuola al tempo del Covid,tra attese, speranze  e le nuove sfide per i giovani

In una stagione così difficile, piena di preoccupazioni per tutti, la scuola è chiamata anche nella nostra città ad affrontare tante emergenze prima fra tutte l’impegno di continuare a garantire,in sicurezza, a tanti giovani con gli stimoli giusti il processo di crescita culturale,formativa facendo ricorso alla didattica a distanza. Si è scoperto così, anche per necessità, un mondo nuovo del tutto imprevedibile che vede impegnati oltre agli studenti anche insegnanti e famiglie

Sulmona,23 gennaio-Marzo 2020, data che segna l’inizio di una nuova Era, la più ostica e complicata. Una sfida lanciata all’improvviso che ha colpito tutte le Istituzioni, compresa quella Scolastica che ha dovuto far fronte a difficoltà tecniche, sociali e didattiche.

La Didattica a Distanza, altresì detta DAD, si erge a pilastro della scuola online come soluzione del diffondersi della pandemia Covid-19.

Passata sotto le forche caudine della politica, la DAD in un primo momento ha destato forti dubbi circa la sua efficacia. Si è sempre pensato al computer, all’informatica in generale, come ad un insieme di codici asettici, ma questa esperienza quasi annuale di Scuola dietro uno schermo ha fatto emergere caratteri molto positivi, facendo diventare Internet un alleato della Buona Istruzione.

Certo è, che, conducendo un’analisi oggettiva, vengano alla luce sia aspetti critici che potenziali opportunità di sviluppo per costruire la scuola del futuro.

“La priorità – spiega il Dirigente Scolastico del Polo Liceale Ovidio, Caterina Fantauzzi- è stata quella di non disperdere la comunità scolastica e di proseguire con il lavoro scolastico. È stata una didattica di emergenza che sicuramente ha messo in evidenza una serie di situazioni che con la didattica in presenza non emergono. I problemi oggettivi sono stati meramente tecnici. L’obiettivo del nostro Istituto è sempre stato quello di non lasciare indietro nessuno”.

La scuola, che già in tempi non sospetti affrontava quotidianamente la dispersione scolastica, ora si è trovata di fronte a ostacoli del tutto nuovi e più complessi. Di fatto, quella sensazione di inclusione che si provava a scuola, o che si cercava in tutti i modi di trovare, è stata minacciata dal timore di rimanere soli e in difficoltà. Alcuni studenti, non percependo i giusti stimoli, avrebbero potuto abbandonarsi alla demoralizzazione.

Cosa può fare, e cosa ha fatto, quindi, la scuola affinché nessuno venga escluso?

“Con la Didattica a Distanza è molto più complicato tenere i ragazzi a scuola. Un ruolo importante lo gioca la motivazione che si infonde negli studenti, sia in famiglia che a scuola. La Didattica a distanza si fonda su un patto di fiducia fra chi si trova da un parte e dall’altra dello schermo. Per i ragazzi meno motivati, i mei docenti si sono impegnati al massimo per non lasciare indietro nessuno, incluse le discipline da seguire”.

Il recente Screening della Valle Peligna ha registrato un gran numero di affluenza da parte degli studenti del Polo Ovidio, sintomo di grande responsabilità in vista dell’attuale didattica mista. “Noi lavoriamo molto per sensibilizzare alla prevenzione del Covid, dobbiamo lavorare in sicurezza e vogliamo che i ragazzi stiano a scuola in serenità– spiega la Dottoressa Fantauzzi – la campagna di sensibilizzazione non si è mai fermata dal mese di marzo e poi dal mese di settembre stiamo lavorando con progetti trasversali che possano rendere consapevoli della pericolosità del contagio. Lì dove la comunità è ampia, i rischi aumentano, e questa azione di sensibilizzazione è quanto mai indispensabile”.

Insomma, in poco meno di dodici mesi, il nuovo modus operandi, ha costretto le Istituzioni ad attrezzarsi al fine di permettere a tutti di usufruire degli strumenti tecnici scolastici. Come afferma la Dirigente “I docenti si sono impegnati a dotare la scuola delle più avanzate tecnologie per consentire a quelle classi che hanno seguito una didattica digitale integrata e mista, di potersi ricomporre in presenza e virtualmente. Abbiamo fatto un investimento di 60 mila euro di monitor touch – continua – è stata una bella scommessa che i docenti hanno vinto poiché hanno curato e puntato molto sulle tecnologie”.

Il Polo Ovidio ha sempre eccelso per la sua vasta gamma di progetti formativi volti alla crescita dell’alunno grazie all’atmosfera di inclusione che si respira tra i banchi di scuola, un’inclusione che rende lo studente cittadino del mondo. La sensazione di non aver confini di sorta è rimasta radicata nel cuore dell’Istituto Ovidio, tanto da superare i limiti fisici grazie alla tecnologia.

“Erasmus e scambi culturali abbiamo dovuto metterli in Stand-by ma abbiamo curato in modo più puntuale tutti quei progetti internazionali digitali, come le numerose Digital Challenge, hackathon virtuali come Space Hack e Italy Expo Dubai. Tra i vincitori si ricordano anche due ragazze del nostro liceo classico e linguistico”.

La peculiarità di questa Scuola è proprio quella di non spaventarsi davanti alle difficoltà e di non rendere la didattica asettica e voto centrica ma quella di contribuire alla crescita dei ragazzi, spronarli, supportarli e renderli consapevoli di un mondo sempre pronto a migliorare.Altra sfida da annoverare tra le tante del Polo Ovidio è stato il recente incontro dell’Open Day Virtuale nel quale l’Istituto ha accolto i futuri studenti e le loro famiglie dietro lo schermo di un device.

“Abbiamo scelto di fare delle dirette streaming per comunicare con le famiglie attraverso il canale Youtube. È stata una sfida che ci ha formato, ci siamo mostrati per quello che siamo, una scuola che non si spaventa e che di fronte alle sfide non si arrende”. Conclude così Caterina Fantauzzi, trasmettendo un messaggio di forte positività ai suoi studenti del presente e del futuro.

Chiara Del Signore

( foto del titolo da sole24ore.it)