La scuola ai tempi del Coronavirus

Roccaraso, 11 marzo– In un momento come quello che stiamo vivendo, finalmente il Paese sta comprendendo il valore immenso dell’ universo scuola.Noi dirigenti non possiamo non condividere l’ orgoglio di essere a servizio completo dell’utenza e non da casa. Ora più che mai emerge che abbiamo fatto sempre il nostro dovere e ora ancor più consapevolmente di prima. La passione aumenta esponenzialmente e non si arresterà con l’affievolirsi del contagio.Ciascuno di noi insieme ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario sta vivendo con passione una rivoluzione professionale di portata epocale. Lo scrive oggi in una nota la prof. Cinzia D’Altorio Dirigente II.SS. Patini-Liberatore e IO De Panfilis ROCCARASO in qualità di Presidente Provincia Aquila ANP (Associazione nazionale presidi)

“La maggior parte dei docenti è in prima linea- aggiunge la prof. D’Altorio- con ottime performance di didattica a distanza ed aiuta i colleghi meno esperti a superare il gap professionale senza risparmio di energie. Oltre gli orari contrattuali e gli ostacoli burocratici.Il personale di segreteria garantisce il servizio ogni giorno a supporto delle famiglie e dei docenti, collegato con il resto della Nazione con dedizione e massima attenzione. Il pensiero di tutti noi dirigenti va soprattutto a tutti i nostri studenti, piccoli e grandi. Esistiamo per loro.Solo loro la nostra ragione di esistere. Non dimentichiamo che stanno vivendo una esperienza senza precedenti e noi la renderemo meno drammatica possibile per rafforzare le competenze di cittadinanza, per contribuire a rafforzare il loro bagaglio di attrezzi: rispetto delle regole e consapevolezza del valore della cultura e del sapere.Rispondono tutti con entusiasmo ed efficienza alle modalità nuove di stare in classe virtuale. Offrono spunti significativi e propongono perfino agli insegnanti forme più semplici di approccio virtuale.Il pensiero di tutti noi va alle famiglie a cui ora affidiamo la vigilanza per favorire la crescita culturale dei figli.La scuola deve sorreggerli come mai prima. La comunità scolastica è viva.Nelle difficoltà constatiamo che stiamo migliorando ora dopo ora. Ne abbiamo le capacità.E’ ora di generare bellezza per trasformare il tempo imposto in tempo generativo”.