La scomparsa di Marchionne: il cordoglio del gruppo di Forza Italia al Comune di Sulmona

Sulmona, 27 luglio- Il cordoglio del gruppo consiliare di Forza Italia al Consiglio Comunale di Sulmona e mio personale giunga alla famiglia di Sergio Marchionne per la Sua gravissima perdita.Tributo doveroso e sentito ad un abruzzese che si è distinto ai vertici di Fiat anche attraverso la conservazione dell’insediamento della Magneti Marelli Sospensioni Spa nel ciclo produttivo che vede tuttora in Sulmona uno dei soli due siti strategici nella Regione Abruzzo.

Confidiamo che la politica e le Istituzioni tutte, ancor più in questo delicato momento di avvicendamento alla carica di vertice di FIAT, sappiano mantenere alta l’attenzione sull’ insediamento industriale nella Città di Sulmona al fine di concorrere, nell’unità di intenti, a preservare un elemento prezioso ed irrinunciabile per il tessuto socio economico della nostra terra. Lo scrive in un messaggio il Capogruppo di Forza Italia al Comune di Sulmona Elisabetta Bianchi