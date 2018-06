La scomparsa di Facchini: il cordoglio di Tordera

Sulmona, 3 giugno– “Esprimo, a nome dell’azienda, il cordoglio per la scomparsa di Edoardo Facchini, responsabile del tribunale dei diritti del malato di Sulmona”. Lo afferma il manager della Asl, Rinaldo Tordera.“Una persona”, aggiunge Tordera, “che ha sempre dimostrato una grande dedizione alla causa dell’ospedale peligno, offrendo continuamente stimoli per il miglioramento dell’attività del presidio”. “Circa un mese fa andai a trovarlo in ospedale, dove era ricoverato, e anche in quella circostanza emerse la sua voglia di combattere per sé e per la sanità peligna e abruzzese”.