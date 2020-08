Sulmona, 24 agosto– A Sulmona, Arrigo Levi arrivò in elicottero accompagnando il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Era il 17 maggio 2001. Una giornata storica perché si dava inizio alla prima edizione del Sentiero della Libertà/Freedom Trail. Il Sentiero di cui il Presidente aveva scritto il diario al termine di quel 24 marzo 1944, partendo da Sulmona e giungendo fino a Bari.

La scomparsa di Arrigo Levi è qualcosa di importante che perdiamo, diventiamo più poveri, ci lascia costernati per tutto quello che è stato: giornalista di fama, professionista televisivo, scrittore, ecc. amante della vita e dell’impegno etico e culturale per migliorarla, in forza della sua provenienza ebraica.

Nel libro “Da Livorno al Quirinale” (il Mulino, 2010), conversazione in cui riesce a far parlare Ciampi di se stesso, interrogandolo sugli aspetti tecnici e personali, emerge una panoramica esistenziale straordinaria, densa di riflessioni e condivisioni. Come se i due partecipassero insieme alla ricerca del senso della vita.

“Nella vita si studia sempre fino all’ultimo giorno. In forme diverse. La curiosità, il desiderio di capire, di darsi una spiegazione delle cose, non cessano mai. Il mondo non si conosce mai abbastanza. A parte le conoscenze tecniche, è la vita stessa, nei suoi valori, nelle sue manifestazioni, nelle nostre reazioni a esse che si presenta come un apprendistato continuo. Anche a novant’anni compiuti”.

Di libri su Carlo Azeglio Ciampi ce ne sono stati tanti e continuano ad esserci, da Paolo Peluffo a Massimo Giannini, da Alberto Spampinato a Umberto Gentiloni Silveri fino alla conversazione con Alberto Orioli, la testimonianza di Arrigo Levi resta tra le più vere e avvincenti.

La stessa pubblicazione del diario della traversata di Ciampi, prima nel libro “Il Sentiero della Libertà, un tratto di strada con Carlo Azeglio Ciampi” (Qualevita, 2001) e poi “Il Sentiero della Libertà, un libro della memoria con Carlo Azeglio Ciampi” (Laterza 203), a cura del Liceo Scientifico Statale Fermi di Sulmona fu seguita e controllata in Quirinale personalmente da Arrigo Levi, allora consulente culturale del Presidente.

Un lavoro che si inseriva nella ricerca storica dal titolo “E si divisero il pane che non c’era” che Ciampi aveva definito “Bellissimo libro…che io conservo gelosamente”, perché ricordava i suoi anni di guerra a Scanno con Guido Calogero. Sincere e sentite condoglianze ai familiari. (a cura dell’Associazione Culturale “Il Sentiero della Libertà/Freedom Trail”)

Mario Setta, storico

( ph Arrigo Levi da Agenzia Adnkronos)