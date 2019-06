La scomparsa di Anzini: il cordoglio del Consigliere regionale Antonietta La Porta

Sulmona,18 giugno– “Esprimo il mio cordoglio e sono vicina ai familiari per il grande dolore che stanno provando”. Lo scrive in una nota Antonietta La Porta, Consigliere regionale della Lega di Sulmona, nel giorno dell’ultimo saluto al carabiniere Emanuele Anzini, originario di Sulmona, travolto da un auto mentre prestava servizio in un pattugliamento notturno nel Bergamasco. “Una morte cosi tragica suscita tanti sentimenti, sconcerto, dolore, rabbia. Emanuele Anzini era un appuntato scelto molto stimato dai colleghi, persona sensibile e generosa, e stava svolgendo il suo lavoro: garantire il rispetto delle leggi, la legalità. La notizia ha colpito profondamente tutti i cittadini di Sulmona, città che il povero Emanuele amava e dove era tornato proprio di recente. Oggi per tutta Sulmona, in lutto per i funerali, è il giorno del dolore. Il mio pensiero va anche a tutti i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, a coloro che rischiano, ogni giorno, la vita per garantire la nostra sicurezza”. (h. 11,30)