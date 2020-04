La scomparsa dell’Avv. Tedeschi: il cordoglio di amici e colleghi

Sulmona, 15 aprile– Sono tanti i messaggi di cordoglio di amci,colleghi e conoscenti che hanno voluto ricordare la scomparsa dell.a Gabriele Tedeschi avvenuta questa notte presso l’Ospedale civile di Avezzano dov’era ricoverato da tempo

Pasqualone (Cgil): il territorio perde una persona di spessore

Il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia ed ai suoi cari per la prematura scomparsa dell’avv. Gabriele Tedeschi venuto a mancare questa notte nell’Ospedale di Avezzano presso cui era ricoverato da diversi giorni. Gabriele per anni è stato l’avvocato della CGIL della Provincia dell’Aquila, con lui abbiamo condiviso tantissime battaglie sindacali ed in particolare le numerose vertenze istruite e vinte con il supporto del nostro Ufficio Vertenze che lo fanno ricordare con commozione ed ammirazione dalle tante lavoratrici e lavoratori che hanno sempre avuto in lui un amico, un alleato ed un impeccabile professionista, sempre pronto all’ascolto e ad un mite consiglio con i suoi modi gentili e garbati. Il territorio perde non solo un grande Avvocato ma anche una persona di spessore dai solidi valori che ha contribuito a scrivere la storia di questo territorio Da presidente dell’Ordine degli Avvocati è stato sempre in prima linea per la battaglia a difesa del Tribunale di Sulmona.Anche se le parole sono ben poca cosa in queste circostanze, noi della CGIL non lo dimenticheremo mai e, siamo sicuri, nemmeno i tanti lavoratori che lo hanno conosciuto in questi anni.

Tirabassi (Presidente Ordine Avvocati Sulmona): lascia un vuoto incolmabile

Una terribile notizia, che non avremmo mai voluto ricevere. Gabriele Tedeschi è stato il mio e nostro Presidente. Ha guidato il Consiglio dell’Ordine dal 1998 al 2019 e condotto strenuamente la battaglia per la salvaguardia del Tribunale di Sulmona, con tenacia, fermezza e lungimiranza. Ha rappresentato, per molti anni, figura istituzionale di preminente rilievo e un solido punto di riferimento nell’intero panorama dell’Avvocatura abruzzese, come testimoniato anche dai numerosi e commossi messaggi di cordoglio ed unanime apprezzamento già inviatici da tutti gli Ordini forensi del Distretto. E’ stato un amico e Collega onesto e leale, saggio e schietto, mai incline al sorriso facile o al gesto retorico. Stimato professionista e massimo esperto in ambito giuslavoristico. Lascia in tutti noi un vuoto incolmabile e l’enorme rammarico di una privazione che si somma alle altre che ci affliggono in questo momento e che purtroppo non ci consentiranno neppure di rendergli l’ultimo saluto e partecipare alle onoranze funebri, come avremmo voluto. A nome di tutti gli Avvocati del Foro di Sulmona, mi unisco al dolore dei Colleghi Mario e Barbara, Enrico ed Arselinda, e dei familiari tutti

Sen. Stefania Pezzopane (Pd), una grave perdita

Condoglianze alla famiglia, morte Tedeschi, grave perdita. Una personalità della Valle Peligna, una mente libera, un vero peccato. Ho conosciuto Gabriele tanti anni fa, nel PCI. L’ho apprezzato come dirigente politico e come amministratore. E poi come avvocato e come promotore delle mille battaglie per tutelare il suo territorio ed il Tribunale. Era una mente libera, un professionista, un vero peccato che sia andato via così. Sono vicina al giovane Mattia ed alla famiglia, alla comunità di Pratola Peligna e dell’intera Valle Peligna.