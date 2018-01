Sulmona, 8 gennaio– Ho appreso con grande dolore la notizia della scomparsa del professor Francesco Tentarelli, dirigente del servizio Beni e attività culturali della Regione Abruzzo, con cui la nostra Amministrazione ha collaborato, in maniera proficua, per la gestione di alcuni importanti progetti di rilevanza culturale della nostra città. Il mondo della cultura abruzzese perde una figura di grande spessore, un intellettuale di grande levatura morale. Storico dell’arte, fine conoscitore del patrimonio culturale abruzzese, amava molto la Valle Peligna e Sulmona. Aveva a cuore le sorti del nostro territorio, nell’ottica di un rilancio culturale, tanto da essersi speso più volte, con professionalità e sensibilità nell’individuare, il più velocemente possibile, risoluzioni per la valorizzazione della nostra città. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città esprimo profondo cordoglio e vicinanza . ai familiari. Lo scrive oggi in una nota ul sindaco della città Anna Maria Casini (h. 13,00)