 La Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio celebra 25 anni di storia.

Pettorano Sul Gizio,27 ottobre– Sarà un fine settimana all’insegna delle celebrazioni per il 25ennale dall’istituzione della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, la più grande d’Abruzzo. L’importante traguardo verrà festeggiato con tre giorni di iniziative.

L’evento si apre venerdì 29 con le attività di educazione ambientale in collaborazione con i Carabinieri Forestali. Gli alunni della scuola di Pettorano sul Gizio assisteranno alla liberazione di un falco di palude e di un falco pellegrino, riabilitati presso il centro di recupero del Reparto Biodiversità di Pescara. Il Reparto Biodiversità di Castel di Sangro, nell’ambito del progetto “un albero per il futuro”, donerà alla comunità 25 alberi di specie autoctone, simbolicamente uno per ciascun anno di attività, che verranno piantati, insieme agli alunni, nei dintorni della scuola.

Si prosegue poi sabato 30, alle 10.00, presso il Castello Cantelmo, con il convegno pubblico dal titolo “25 anni della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio”, presieduto dal Direttore, Antonio Di Croce a cui seguirà un pranzo conviviale. Verranno ripercorsi questi 25 anni, attraverso le testimonianze di quanti si sono prodigati per l’istituzione e la buona gestione della Riserva: dalle istituzioni alle nuove associazioni presenti sul territorio, passando per i rappresentati dei due Parchi che la Riserva connette geograficamente, ma soprattutto si renderà omaggio a chi la protegge, la custodisce, la vive e ci lavora quotidianamente;

Interverranno diversi rappresentanti del mondo delle istituzioni delle Aree Protette, della ricerca, della politica e delle associazioni ambientaliste: Il Sindaco di Pettorano sul Gizio, Antonio Carrara, l’Assessore alla Riserva, Simona Schiappa, la parlamentare On. Stefania Pezzopane, l’Assessore regionale, Emanuele Imprudente, il direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone, il Presidente del Parco Nazionale della Maiella, Lucio Zazzara, il ricercatore Angelo Marucci, il responsabile nazionale per le Aree Protette di Legambiente, Antonio Nicoletti, il presidente dell’associazione “Salviamo l’orso”, Stefano Orlandini, il vicepresidente di “Rewilding Apennines”, Bruno D’Amicis, il presidente di “Dalla Parte dell’Orso” Domenico D’Aurora, il segretario della CGIL Abruzzo e Molise, Carmine Ranieri, la delegata Regionale del WWF Abruzzo, Filomena Ricci, il segretario regionale di “Associazione Ambiente e/è Vita”, Patrizio Schiazza.

Le tre giornate si concluderanno domenica 30 con un’escursione guidata gratuita, con partenza alle 9.00, mentre alle 11.00, presso il Castello Cantelmo, sarà presentato il “Gruppo marketing Agroalimentare ed Enogastronomia per la valorizzazione de “Il Mugnolo di Pettorano Sul Gizio” e presentazione De.Co.”. Interverranno Augusto de Panfilis (referente G.M.A.E.), Rino Talucci (presidente GAL Abruzzo Italico Alto Sangro), Giovanni Marzuolo (consigliere comunale di Pettorano sul Gizio delegato De.Co.). I festeggiamenti termineranno con la premiazione del contest fotografico “Scatta la Riserva”, alle 17.00, ideato per rendere merito alla bellezza del territorio, in tutto la sua complessità attraverso le foto dei tantissimi appassionati che la frequentano.