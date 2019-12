La rinuncia ed il ritorno di Celestino

Sulmona, 13 dicembre- Ieri, venerdì 13 dicembre 2019, a distanza di 725 anni fa dal 1294, ricorreva la giornata della rinuncia espressa a Napoli, davanti al collegio cardinalizio di Celestino V, Pier da Morrone. Un papa santo che ha lasciato un’orma indelebile nella storia, tanto che recentemente, con l’esempio di Benedetto XVI – dimissionario come lui, è assurto a modello di vita evangelica, libera da ogni potere che contrasti la missione di servizio e di dedizione totale all’umanità povera e abbandonata.

Un gesto mai accaduto, se non alcune volte per gravi motivi di salute. Un gesto, quello di Celestino, profondamente rivoluzionario non solo nella storia della Chiesa, ma nella storia degli uomini. Imperatori e re dimissionari non pare ce ne siano stati, Le dimissioni non sono mai passate come gesto di esempio e di coerenza, ma espressione di pavidità e di fuga dalle responsabilità.

Le dimissioni di papa Celestino V, invece, furono e sono rimaste come denuncia, attacco ad un potere che aveva ben poco di evangelico. Ad un regime ed un sistema lontani dalla vita eremitica che Pietro del Morrone aveva condotto fino alla incoronazione papale. Le dimissioni sono il frutto d’una consapevolezza interiore che nega il potere come tale, rinunciandovi e ritenendolo ostacolo alla salvezza. Lo afferma espressamente: «Io Papa Celestino V, spinto da legittime ragioni, per bisogno di umiltà, di perfezionamento morale e per obbligo di coscienza, per debolezza del corpo, difetto di dottrina e la cattiveria del mondo, al fine di recuperare la pace e le consolazioni della vita di prima, abbandono liberamente e spontaneamente il Pontificato e rinuncio espressamente al trono, alla dignità, all’onere e all’onore che esso comporta».

E lo conferma il successore, Bonifacio VIII, nella Bolla “Olim Celestinus” dell’8 aprile 1295: «incalzandolo la coscienza, puramente ed assolutamente rinunciò al papato». Rinunciava ad un tipo di papato, che Bonifacio desiderava ed aveva ottenuto. La fuga dal palazzo reale di Napoli, dove si trovava relegato come pontefice, anche se in una povera capanna costruita appositamente per lui, era la riconquista della libertà contro l’ipocrisia e la contraddizione. Un cristiano/papa non poteva vivere tra le ricchezze d’un re, accumulate frodando e impoverendo il suo popolo.

Più che rinuncia, perché all’inizio aveva accettato, in Celestino si evidenzia il netto rifiuto della carica, del ruolo del papa, in quelle condizioni di servo dei potenti. Lo stretto rapporto con Carlo ll d’Angiò che lo schiacciava col suo potere regale e che muoveva tutti i fili del pontificato era una evidente ingiustizia che subiva e una colpa che lo affliggeva.

I 107 giorni, dal 29 agosto al 13 dicembre 1294, rappresentano il tempo di riflessione, di sofferenza, di espiazione per aver accettato la nomina a pontefice. Un tempo trascorso nel ricordare i luoghi del suo eremitaggio. Desiderio che cercherà di realizzare in tutti i modi, chiedendo direttamente al nuovo papa di tornare all’eremo di S. Onofrio. Richiesta che Bonifacio nega, dicendogli: “Non voglio che tu torni all’eremo, ma voglio che mi segua in Campania”, come riferisce Tommaso da Sulmona. Ma, al seguito di Bonifacio, giunti al convento di Piedimonte San Germano, la piccola Montecassino, confida la sua idea di fuggire ad un sacerdote amico, che gli mette a disposizione una bestia da soma e può così raggiungere il Morrone. La gente di Sulmona, appresa la notizia, sale a salutarlo.

Per commemorare il ritorno sul Morrone di San Pietro Celestino, varie associazioni sulmonesi, unite col desiderio e l’impegno di farne conoscere l’esempio di vita e annunciarne il messaggio diffondendolo agli uomini di oggi e di domani, hanno promosso e realizzata una giornata dedicata totalmente al ricordo di Celestino. Un evento che assume il carattere di storica contemporaneità. Al mattino è stata riproposta l’opera di Ignazio Silone. “L’avventura d’un povero cristiano” nel 50° anniversario della rappresentazione e nel pomeriggio ha avuto luogo una cerimonia popolare, organizzata dai Volontari delle Frazioni come pellegrinaggio di ascensione verso l’eremo con asinelli e materiale devozionale. La serata è stata focalizzata intorno ad una tavola rotonda con la partecipazione di voci diverse e competenti con la direzione del giornalista, Giovanni Ruscitti e la conclusione affidata alla recitazione di brani teatrali sulla vita di Celestino.

Mario Setta