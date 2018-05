La rimodulazione del superticket: la soddisfazione dell’Assessore Sclocco

L’Assessore regionale alle Politiche Sociali esprime soddisfazione per l’intesa raggiunta tra le OO.SS. sulla vicenda dei superticket che rappresenta un passaggio importante nelle relazioni Regioni e parti sociali ma ritiene che questa occasione deve rappresentare solamente una tappa intermedia per continuare la battaglia verso l’abolizione definitiva perché l’accesso alle cure specialistiche rappresenta un ” diritto essenziale per l’intero sistema sociale del nostro Paese”

Esprime grande soddisfazione l’assessore alle Politiche Sociali,, per l’intesa raggiunta tra sindacati e Regione sulla rimodulazione del superticket. “L’abolizione del superticket una battaglia che come leu/art 1 abbiamo proposto e che ha aperto la strada all’ accordo sono contenta che i sindacati si siano fatti portavoce di questa battaglia per i cittadini abruzzesi. L’accesso alle cure, soprattutto a quelle specialistiche –– rappresenta un diritto essenziale, un valore fondante dell’intero sistema sociale del nostro Paese. Per questo –– sebbene quello a cui dobbiamo puntare sia l’abolizione, la rimodulazione è un primo importante passo verso questa direzione giusta. Come LeU penso che bisogna andare avanti con il patto di fine mandato, discusso con vicepresidenteanche sulle altre questioni relative alle tasse, ai trasporti, al sociale e al terremoto e portarli avanti.” (h. 16,00)