La ricetta di Mons.Fusco:“restituire la speranza al nostro territorio”

“ Ora viene il bello” il progetto dell’Ufficio pastorale preparato per la prossima estate è qualcosa in piu’ di uno sforzo di programmazione e di valorizzazione del turismo religioso. E’ soprattutto un appello a rilanciare alcuni valori come la solidarietà,la coerenza e a preparare un rinnovato impegno di coesione territoriale per costruiore insieme una società migliore e piu’ attenta ai bisogni della gente e dei piu’ deboli ma anche a cercare di superare insieme le tante difficoltà affrontate negli ultimi tempi per guardare avanti, forse, con un pizzico di fiducia.Se possibile-

Sulmona,31 maggio. Il nome del progetto “Ora viene il Bello” è già un messaggio accattivante ed è il grande contenitore proposto per l’estate 2021 dall’Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport. La diocesi di Sulmona-Valva partecipa all’evento con un programma dal 1 giugno fino al mese di settembre presentato nel corso di una conferenza stampa dal Vescovio Michele Fusco. Perché? Conversando con i giornalisti a margine dell’incontro Mons Fusco ha detto “Siamo contenti di quello che stiamo riuscendo a fare. In questo periodo di limitazioni noi cerchiamo di dare una spinta di speranza ed un’apertura affinché riprendiamo il cammino, soprattutto il cammino dell’accoglienza del turismo che avviene anche attraverso le nostre bellezze naturalistiche ed artistiche ed anche con delle proposte musicali. Il tutto per dare speranza alle persone perché non tutto è finito. Il cammino è un segnale per andare avanti”.

Si parte domani con “La notte dei Santuari” a Pratola Peligna nel santuario di Maria Santissima della Libera. Alle 21 ci sarà la veglia di preghiera del vescovo con l’apertura della Porta della Speranza e l’accensione della Lampada per l’iniziativa “Spera e prega”, illustrata da don Luigi Ferrari, che coinvolgerà nelle giornate successive il convento di San Giovanni da Capestrano, il convento di San Francesco a Castelvecchio Subequo, la chiesa Madonna delle Grazie a Cocullo, il il santuario della Madonna della Portella a Rivisondoli, la chiesa Madonna del Carmine a Sulmona e l’eremo di San Domenico a Villalago. Un’altra iniziativa prevista è “Spera e cammina” che prevede una serie di cammini presentata da Antonio Menna e Imma Benenato:

Mercoledì 2 giugno a Bugnara nella località Acqua degli Uccelli un appuntamento che rafforza ormai una tradizione avviata negli scorsi anni che oltre ad un momento di riflessione resta pur sempre un’occasione di incontro con con la comunità giovanile del paese.Gli altri appuntamenti interesseranno Sulmona con l’eremo di Sant’Onofrio e da Monte Mitra a San Panfilo, Roccaraso con il Monte Greco ( 19 luglio), Pacentro con San Germano, Pescocostanzo con l’eremo di Sant’Antonio e Prezza con il monte di San Cosimo. Ci saranno inoltre i cammini da Scanno a Gallinaro, da Fornelli a Villalago e da Pratola Peligna a Anversa degli Abruzzi. Spazio anche all’iniziativa “Spera e abita” con concerti e spettacoli nel palazzo vescovile di Sulmona: il 19 giugno “Liberi nella trappola” di Beppe Frattaroli, il 30 luglio i Pupi Italici ed altri due tra luglio e agosto. Ci saranno momenti dedicati agli sportivi con “Spera e allenati” che si concentreranno il 1 agosto nel Santuario di San Gabriele con il Giubileo degli Sportivi, con la Pedalata della Speranza da Sulmona a Pratola Peligna ed alla fine di agosto con il “Ride 4 Creation”, una pedalata per riflettere sui grandi temi ambientali. Da segnalare il 18 settembre la Giornata del Creato a Rocca Pia e Scanno, il 26 settembre il Giubileo del turismo regionale a San Gabriele e l’iniziativa “Spera e accogli” con la giornata del 25 agosto a Campo di Giove e l’evento finale il 17 settembre all’Aquila.