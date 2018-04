La Regione a sostegno del terzo settore

Sulmona, 11 aprile– La Giunta regionale ha approvato ieri il provvedimento relativo al “Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale”. Contestualmente, è stato preso atto dell’accordo di programma sottoscritto in data 27.12.2017 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Abruzzo, avente ad oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere lo svolgimento a livello locale delle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, mettendo a dispozione la somma di 798.088 euro per un periodo di venti mesi.

Questi gli obiettivi dell’accordo: 1) promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 2) promuovere una educazione di qualità, equa e inclusiva, e pari opportunità di apprendimento per tutti; 3) promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, una occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti; 4) promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze; 5) promuovere società giuste, pacifiche e inclusive; 6) promuovere una agricoltura sostenibile e responsabile socialmente.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi generali indicati, gli interventi programmati dovranno riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento individuate nell’atto di indirizzo. Nell’accordo sottosritto con il Ministero, inoltre, viene specificato che gli obiettivi generali e specifici saranno perseguiti dalle Regioni nell’ambito della propria autonomia legislativa e programmatoria.

Le iniziative e i progetti di rilevanza locale riconducibili tra gli obiettivi indicati, devono essere presentati, in forma singola o in partenariato tra loro, da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che risultino iscritte in uno dei registri attualmente previsti dalla normative di settore. Inoltre, il finanziamento regionale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, non potrà essere inferiore a 20.000 euro, né potrà superare l’importo di 90.000 euro e comunque, la quota di finanziamento, non potrà superare il 90% del costo totale del progetto approvato. (h. 17,15)