La rabbia della Pescara democratica per gli atti vandalici contro il “Liceo D’Annunzio”

Pescara, 1 maggio– Quanto accaduto stanotte al Liceo Classico D’Annunzio è una ferita che rimarrà aperta a lungo nella nostra città.Urinare su una scuola, sulla cultura, sul simbolo della voglia di una generazione di uscire tramite la leva del sapere dal periodo da incubo che stiamo vivendo, è tanto grave quanto squallido. Farlo inneggiando al ventennio più buio della nostra storia e a Mussolini è ancora più deplorevole. – Quanto accaduto stanotte alè una ferita che rimarrà aperta a lungo nella nostra città.è tanto grave quanto squallido. Farlo inneggiando al ventennio più buio della nostra storia e a Mussolini è ancora più deplorevole.

Derubricare tutto ciò come una semplice bravata significherebbe non capire che c’è un enorme problema culturale nella pancia del Paese e anche nella nostra città. Per questo azioni del genere non solo vanno sanzionate secondo la Legge dalle Istituzioni ma devono servire a tutte e tutti noi – e soprattutto a quei giovani che le hanno compiute – per interrogarci sul senso profondo del 25 aprile appena trascorso.

All’indomani di questa notte di disagio vissuto male, ci stringiamo idealmente alla comunità delle studentesse, degli studenti, dei docenti e delle docenti e dei membri del personale tanto del Liceo D’Annunzio quanto del Liceo Scientifico Da Vinci, infangato dalle azioni di questi individui, e a tutta la cittadinanza pescarese, offesa e mortificata da questa barbarie. Senza memoria non c’è futuro! Così in una nota una ventina di associazioni politiche giovanili, culturali ma anche Francesco D’Agresta – segretario Art.1 MDP Pescara,Andrea Pompa – presidente Ginestra,Stefano Civitarese e Letizia D’Alberto – presidenti Coalizione Civica Pescara,Nicola Maiale – segretario PD – Provincia di Pescara,Gruppo Consiliiare PD Comune di Pescara, Gruppo Consiliare Sclocco Sindaco Comune di Pescara,Possibile Abruzzo Pescara Comitato provinciale “E. Troilo” Pescara,ANPI Sezione “Giuseppe e Renato Gialluca” di Pescara