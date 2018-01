la delegazione che comprendeva anche il Governatore D’Alfonso ed il sindaco di Sulmona Casini ha incontrato il Sottosegretario Maria Elena Boschi

Sulmona, 17 gennaio- Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, con il governatore della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso e il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini, ha incontrato , presso palazzo Chigi a Roma, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Elena Boschi per la vertenza della centrale di compressione SNAM di Sulmona.

Abbiamo rappresentato – dichiara il presidente Caruso – i timori e le difficoltà di un territorio che, con la decisione assunta dalla deliberazione del consiglio dei ministri, teme gravi ripercussioni sull’ambiente e la salute dei cittadini, una decisione che ha indotto l’amministrazione di Sulmona, della provincia dell’Aquila e della regione Abruzzo ad adottare conformemente l’impugnazione del provvedimento innanzi al Tar Lazio. Abbiamo, inoltre, evidenziato al sottosegretario che non si tratta di una volontà di intraprendere un’irriducibile azione di contrapposizione, ma di una tutela legale che possa coincidere con una strategia per sollecitare il recupero di un dialogo costruttivo per lo studio di una soluzione alternativa che dovrà, necessariamente, assicurare la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente. Di certo non possiamo ritenere che la disponibilità all’ascolto del sottosegretario possa costituire un presupposto per affermare la perseguibilità di un simile percorso ma, la volontà di approdare ad una soluzione condivisa espressa dalla Boschi, lascia ben sperare”. (h. 7,00)