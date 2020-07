La preghiera della povera vedova

Signore fammi sapere, per favore, perché tutto cio’ che interessa la città dell’Aquila in Regione trova sempre una corsia preferenziale mentre Sulmona deve aspettare anni e forse decenni. L’ultima notizia circolata oggi è stato l’Assessore Liris, aquilano, a sbandierarla e riguarda la sistemazione della biblioteca provinciale che torna in pieno centro storico.Giustissimo ma per la biblioteca comunale di Sulmona che contiene migliaia di volumi nessuno sa piu’ cosa accadrà nelle stanze impolverate di piazza XX Settembre a chi dobbiamo rivolgerci?

Così come nessuno sa, o finge di non sapere, perche la sede dell’Agenzia di Promozione culturale di Piazza Venezuela continua a restare chiusa mentre quella attuale resta lontano e inacessibile per buona parte dei cittadini che si vedono così privati di un diritto fondamentale. Eppure , Signore, perché i nostri rappresentanti in Regione non fanno come gli aquilani e difendono con orgoglio i diritti di Sulmona così come di recente anche sulla vicenda della sede da localizzare a L’Aquila e non a Pescara) del Soccorso Alpino. Ti prego Signore fammelo sapere.-

Poi raccioglimi pure accanto a quell’anima benedetta

Amen