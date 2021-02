La preghiera della povera vedova

Sulmona, 14 febbraio– Signore, per favore, fammi sapere cosa sta succedendo all’interno del Pd di Sulmona perché fino allo scorso anno era la sola forza politica alternativa alla maggioranza della coalizione civica che amminstra ormai da anni la nostra città mentre ora sembra muoversi in maniera confusa e affannosa e francamente non ci si capisce molto. E’ vero che oggi è San Valentino la festa degli innamorati ma in politica non avevamo mai visto trasformismi così repetini in contrasto con la storia dei partiti politici figurarsi a Sulmona

Già perché da quello che leggo da qualche parte sembra che in occasione delle prossime amministrative che si svolgeranno, forse in autunno ,il Pd è alla ricerca di una larga intesa che dovrebbe coinvolgere anche il centro destra ( quindi anche Lega e Fdi). Spero non sia vero ma solo una trovata per alimentare confusione, e quindi distrazione, nella politica cittadina, pensata dal Segretario politico pro-tempore Casciani e che certamente conosce poco la storia del Pd sulmonese e soprattutto non sa che questo partito era stato ideato con la comparteciazione di ex comunisti e cattolici democratici primo fra tutti gli ex Democristiani che a Sulmona hanno una tradizione di forte impegno e robusta coerenza. Già la coerenza. Ecco perché non riusciremmo mai ad immaginare gli ex Dc farsi portare dagli ex Comunisti al servizio degli ex fascisti

Siccome anch’io credo poco a queste voci ti prego fammi sapere anche chi ha autorizzato il segretario politico del Pd di Sulmona, che ora in tanti vogliono mandare a casa, a muoversi in questa direzione anche perché scelte così delicate le assume l’Assemblea degli iscritti al Circolo attraverso un apposito congresso in maniera pubblica e trasparente Non quattro amici al bar che sognano di ingannare i propri iscritti con teorie strambalate come quella di voler combattere ad ogni costo “ il mostro “ Gerosolimo” dimenticando che in politica oltre alle chiacchiere servono le idee, i voti e la credibilità

Ora capiamo, Signore, perché rispetto ai danni che sta producendo la Giunta regionale di centrodestra per questo territorio il Pd di Sulmona fa finta di nulla e non balbetta mai nulla forse per non dispiacere ai compari locali del Governatore Marsilio.

Ti prego, O Signore, pensaci tu ad illuminarci anche perché nelle ultime amministrative della primavera scorsa nei 64 comuni della provoncia dell’Aquila il Pd (oltre a Pettorano) non ci sembra abbia incassato grandi successi. Anzi. Poi ci si lamenta perché nelle assemblee intercomunali delle partecipate (Saga e Cogesa) mentre il Pd fa chiacchiere gli altri fanno risultato. Poi traccoglimi pure accanto a quell’anima benedetta

Amen