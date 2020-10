La Porta(Lega): assegnata al nostro Ospedale attrezzatura per esecuzione tamponi

Sulmona, 7 Ottobre– Un altro tassello viene posto per la crescita della Sanità del nostroterritorio. E’ infatti di qualche ora fa la notizia dell’assegnazione al nostro laboratorio dell’attrezzatura per l’esecuzione dei tamponi.La politica di attenzione della Lega verso i singoli territori inizia a dare i suoi frutti. Così la Consigliera regionale Antonietta La Porta (Lega)

“Finalmente la sanità di Sulmona con la VallePeligna non è più merce di scambio per favoritismi personali- scrive La Porta- ma un territorio a cui si presta la stessa attenzione degli altri. Sembra una banalità ma non lo è per chi è stato abituato fino ad oggi a vedersi sottrarre anche ciò che gli sarebbe spettato di #diritto.Ringrazio l’Assessore Nicoletta Verì,il Direttore Generale Dottor Testa e la Dottoressa Cicogna,con i quali continuamente mi rapporto e che sempre dimostrano piena disponibilità. Finalmente possiamo contare su una gestione della sanità seria e affidabile.Ringrazio anche il Sindacato CISL Sanità di Sulmona perché ha seguito in modo puntuale tutta la vicenda. Avanti così – conclude– con l’#unicoobiettivo di restituire al nostro territorio ciò che ci spetta”.