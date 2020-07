 La politica e la lezione di  Roccaraso

Roccaraso, 30 luglio- Ricapitoliamo.Le polemiche vivaci dei giorni scorsi sul ritiro a Castel di Sangro del Napoli calcio non sono nate per la scelta della sede ma dalle dichiarazioni di Marsilio, Presidente della Regione, quindi di tutti gli abruzzesi, che ha espresso un giudizio non positivo sulle strutture alberghiere di Roccaraso.

Un giudizio severo, fuori posto, da un personaggio che dovrebbe lavorare molto per favorire sempre piu’ la coesione territoriale e non per indebolirla. Nella lunga e complessa storia per la costruzione dell’ Abruzzo ( non piu’ degli Abruzzi) non si trovano precedenti analoghi nemmeno ai tempi della rivolta per la scelta del capoluogo di Regione ( anno 1971) nel comportamento di un Governatore, che probabilmente deve aver confuso il ruolo politico con quello istituzionale soprattutto se si considerano le diverse reazioni che si sono susseguite a livello politico e la caduta di stile rimbalzata sui media anche nazionali.

Che poi Marsilio , probabilmente , si è accorto con ritardo della gaffe pesante ed ha cercato di porvi rimedio questa è altra cosa anche perchè gli albergatori di Roccaraso si ritengono danneggiati e perché quei consiglieri regionali della sua stessa parte politica che con dichiarazioni un po’ disinvolte hanno finito per danneggiarlo ulteriormente. Ma questo questo è altro discorso.

Cosa accadrà ora non sappiamo e francamente ci interessa poco. Anche perché la vicenda sull’accaduto sicuramente presto approderà in Consiglio Regionale. A noi interessano invece altri segnali precisi che sono partiti in questi giorni dall’Alto Sangro. In primo luogo non puo’ essere ignorata la dura , e composta, reazione del sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato,alle parole di Marsilio per difendere la sua cittadina,la sua immagine turistica e il lavoro di decenni degli operatori economici locali . Non e’ stata una sola difesa d’ufficio.Tuttaltro. E’ stata invece una ferma presa di posizione che ogni sindaco ogni bravo amministratore di qualsiasi comune dovrebbe mettere in campo ogni qualvolta si rende necessario soprattutto quando per farsi rispettare occorre alzare la voce anche se si tratta del Governatore della Regione

A Sulmona non sarebbe successo.Di sicuro non è successo negli ultimi quindici anni. Chi non ricorda, ad esempio, il comportamento ossequisoso alla Regione e alla Protezione civile nazionale quando bisognava far entrare la città nell’area del cratere sismico nel 2009? E chi non ricorda, di recente, la voce grossa del Governatore ( sempre lui) nei confronti del sindaco della nostra città,Anna Maria Casini, quando chiedeva il riconoscimento di zona rossa per la vicenda del San Raffaele oppure quando si chiedeva di riconoscere Villa Gioia quale Ospedale Covid pochi mesi addietro?

Eppure se a Roccaraso c’è stata una mezza sollevazione popolare settimane addietro a Sulmona in molti gioivano sugli orientamenti della Regione Anzi qualche consigliere comunale ( ti pareva ?) si schierava pubblicamente al fianco di Marsilio e contro la stessa Sulmona. Altro che solidarietà civic. Sarà un caso? Sarà un episodio isolato? Forse, ma dimostra chiaramente che questa città non potrà mai crescere e non potrà mai elevarsi ad un ruolo guida del Centro Abruzzo fino a quando l’orgoglio civico sarà calpestato e fino a quando non si costruirà la giusta solidarietà per guidare la politica del cambiamento di un territorio che si aspetta molto dalla programmazione regionale

Le fortune di una comunità , si usa ripetere , le fanno gli amministratori che ogni territorio si sceglie e non per grazia ricevuta E come non considerare che quello dell’Alto Sangro resta pur sempre, grazie all’economia turistica, una delle aree piu’ interessanti del sistema economico abruzzese. Sabato scorso, sempre a Roccaraso ,si sono chiusi gli Stati generali della montagna che hanno visto la partecipazione di tre Ministri, Presidente di Regione, parlamentari, rappresentanti della Protezione Civile, dell’Ufficio sisma nazionale,amministratori,Uncem, Anci, rappresentanti del mondo del lavoro e della produzione. Un confronto lungo due gionri, una lunga serie di idee e impegni che Governo e Regione dovranno onorare al piu’ presto. Mi ha colpito la giovane età e la preparazione ( con curricula prestigiosi) dei tre ministri presenti dell’attuale Governo ma soprattutto lo stile su come va intesa la politica dei nostri giorni: compostezza, riservatezza, competenza,credibilità

Sono tre giovani protagonisti di politiche attive, molto apprezzati anche in Europa, mai al centro si polemiche o pagliacciate come alcuni parlamentari, uomini e donne, poveri di idee e spesso chiacchierati per le cose che non sono capaci di fare. Questi tre ministri, ma sicuramente anche altri, rappresentano il messaggio piu’ concreto della politica del cambiamento in atto in una fase storca assai delicata per la comunità nazionale e per l‘intero sistema economico del nostro Paese.

Un bel segnale che abbiamo raccolto a Roccaraso e che deve valere per tutti alla vigilia di un importante turno per il rinnovo in oltre sessanta comuni abruzzesi delle Amministrazioni locali proprio per dimostrare alle piccole comunità che la politica dei compari o del tirare a campare non basta piu’. Serve gente orgoglioosa, capace, preprata e soprattutto giovane. Perché il grande cambiamento del nostro Abruzzo parte prima di ogni cosa dai nostri paesi. E Roccaraso oggi lo ha dimostrato bene. Buone vacanze a tutti

Asterix