La politica cambia faccia, ma non il vizio

Sulmona,4 marzo– Ci risiamo. Una classe politica regionale incapace di gestire l’esistente nel campo dell’offerta ferroviaria, promette la cuccagna per il futuro.Non è la prima, e non sarà neanche l’ultima. Anche perché senza specializzarsi nella pubblicità ingannevole, è difficile realizzare una formidabile carriera politica.

Il tre marzo 2020 la nostra classe politica ha firmato per l’ennesima volta un “patto per velocizzare la linea ferroviaria Pescara-Roma”. E’ una bella cosa. Peccato che qualcosa del genere sia stato già firmato dalla precedente Giunta D’Alfonso, e ancora prima circolavano propositi analoghi. Inizia così il duro e ironico documento dell’osservatorio sulla mobilità di Federconsumatori Abruzzo

Intanto, prosegue la nota, che la classe politica firma patti per il futuro, il tempo di percorrenza da Pescara a Roma è passato da 3h e 3′ ( 1970) alle 3h e 22′ attuali. Inoltre allora le corse che collegavano Pescara a Roma erano sei, oggi sono tre. Peggioriamo il presente, per un risarcimento futuro. Anche perché nel futuro noi non ci saremo più, e nessuno potrà chiederci conto di quanto è stato fatto ( e soprattutto di quanto non è stato fatto).

Nel frattempo il servizio ferroviario abruzzese peggiora ovunque : non siamo più capaci di ripristinare un collegamento regionale tra Pescara e Foggia, costringendo i cittadini a pagare il triplo con le Frecce. Non siamo capaci di realizzare la promessa di un collegamento diretto tra Pescara e L’Aquila. Non siamo capaci di ottenere da Trenitalia la Carta Tutto Treno per gli abbonati abruzzesi; carta che consentirebbe notevoli risparmi per gli abbonati, e che possono acquistare tutti i pendolari dalla Puglia fino alla Lombardia, ma non gli abruzzesi. Non siamo capaci neanche di ottenere un minimo di riscaldamento per i cittadini in attesa nella stazione di Pescara : unico caso di stazione di dimensioni analoghe in campo nazionale. A Pescara d’inverno i cittadini in attesa del treno preferiscono aspettare fuori la stazione: è meno freddo che dentro.

Ma soprattutto la nostra classe politica è incapace di spendere una iniziativa, un gesto, una parola, contro il peggioramento del servizio ferroviario lungo la Direttrice Adriatica.

Occorre sapere che nella stazione di Pescara annualmente partono/arrivano circa un milione di passeggeri. Questi passeggeri stanno subendo modifiche peggiorative del servizio, senza nessuna reazione dei Rappresentanti pagati per difendere la nostra collettività. Lungo la Direttrice Adriatica Trenitalia ha deciso che alcuni treni debbano essere chiamati “Alta Velocità”, solo perché suona bene. E fa anche pagare i biglietti come se fossero treni ad Alta Velocità ( talvolta sono addirittura superiori), dimenticando però che da noi il servizio “Alta Velocità” non esiste! Unico caso al mondo : si fanno pagare i biglietti come se si viaggiasse in Alta Velocità, ma l’Alta Velocità non c’è! D’altronde se da noi c’è il vuoto, se nessuno reagisce, perché Trenitalia dovrebbe autolimitarsi? Meglio drenare da queste parti tutte le risorse possibili, per cercare di vincere la concorrenza dove c’è.

La nostra classe politica progetta il futuro, perché è incapace di governare il presente. Dovremmo saper fare anche noi cittadini la stessa cosa: promettiamo ai nostri politici che li pagheremo solo dopo che avranno realizzato le loro promesse. Forse li aiuteremo così a diventare persone normali : quelle che prima di promettere il paradiso cercano di evitare l’inferno.