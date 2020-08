La Perdonanza: Sulmona-L’Aquila

Sulmona, 22 agosto– La Perdonanza è un atto di Celestino V dal titolo “Inter sanctorum solemnia” scritto e completato il 29 settembre 1294, che si conclude con le parole, che in latino precisavano la data: «Datum Aquile / III kalendas octobris, pontificatus nostri anno primo», un mese dopo la sua incoronazione papale. Un gesto significativo, di riconoscenza nei confronti della città. Come se volesse fare dell’Aquila una Roma del giubileo, ha scritto lo storico del Medioevo, docente universitario, Paolo Golinelli, nel libro ”Il papa contadino”. Era la ricorrenza di un solo giorno con indulgenza plenaria per tutti gli anni successivi. La bolla diventava testimonianza perché si ricordasse e si mantenesse negli anni futuri, quel 29 agosto 1294, domenica, festa di San Giovanni Battista, in cui era stato incoronato pontefice. Ma sarà il suo successore, Bonifacio VIII a sopprimerla con un’altra Bolla, “Sicut plurimorum assertio” firmata il 18 agosto 1295, cercando di bloccare i numerosi pellegrini che si recavano alla Basilica di Collemaggio, a L’Aquila. Nel testo che richiama la vita e la morte di San Giovanni Battista, Celestino V tratta del concetto e della realtà del perdono per ogni credente e per lui, forse inconsciamente, del dilemma interiore che comincia ad angosciarlo per aver accettato una carica che, dopo alcuni mesi, esattamente dopo 107 giorni, il 13 dicembre 1294, rifiuterà.

La vita di Celestino V è una continua “conversione” (metànoia). La stessa proclamazione della Perdonanza, che non è un normale anno giubilare, come quello proposto nel 1300 dal successore, Bonifacio VIII, è una frattura nel tempo. Un diaframma, che infrange il ritmo del tempo, la routine della vita. Con il rito della Perdonanza, Celestino intendeva proporre alla Cristianità Universale lo stile di vita evangelica: la conversione interiore. Era la realizzazione dell’Amore per Dio e per gli uomini, che fra Pietro aveva imparato e vissuto durante la sua permanenza sul Morrone, a contatto con la natura, con la gente semplice e povera della zona.

Nella storia di Pietro da Morrone-Celestino V non può essere taciuta la presenza del re di Napoli, Carlo D’Angiò. È lui che lo accompagna a L’Aquila per l’incoronazione ed era stato lui, recandosi all’eremo del Morrone, ad invitarlo a scrivere una lettera ai cardinali del conclave riuniti a Perugia, perché dopo oltre due anni non si riusciva ad eleggere un papa. Lettera che fece effetto per nominarlo pontefice. Ed è sempre Carlo D’Angiò col figlio Carlo Martello che, dopo l’incoronazione, lo conducono a Napoli, al palazzo reale. Questa condizione di servo e prigioniero lo indurrà a dimettersi per tornare eremita sulla Maiella.

Dopo le dimissioni e con l’elezione di Bonifacio VIII, Celestino chiede al nuovo papa di tornare all’eremo di S. Onofrio. Richiesta che Bonifacio VIII nega, dicendogli: “Non voglio che tu torni all’eremo, ma mi segui in Campania”, come riferisce Tommaso da Sulmona. Passando nei pressi di Montecassino, confida la sua idea di fuggire ad un sacerdote amico, che gli mette a diposizione una bestia da soma e può così raggiungere il Morrone. La gente di Sulmona viene a conoscere la notizia e sale a salutarlo. Rimane all’eremo e sul Morrone per alcuni mesi. Per timore di Bonifacio, che lo stava cercando con alcune guardie che avevano catturato nell’eremo due compagni, si mette in cammino verso il Gargano, dove vi passa la Quaresima, tentando di recarsi in Grecia. Dopo tante traversie, viene catturato e condotto davanti a Bonifacio VIII, che lo rimprovera e lo spedisce al castello di Fumone, in una piccola cella, dove morirà il 19 maggio 1296.

Se si analizza la cronaca socio-politica, cui è andata incontro la “Perdonanza”, c’è da rimanere esterrefatti. Un passato vergognoso, con lotte intestine tra le amministrazioni, che hanno fatto della Perdonanza lo scempio di Celestino. Pier da Morrone-Celestino V è stato spesso ostaggio di impostori. Da anni. Anzi, da secoli. Da quando il suo successore, Bonifacio VIII, lo fece rapire e rinchiudere in una cella del castello di Fumone. Fortunatamente oggi, anche con il riconoscimento dell’UNESCO, la situazione sembra migliorare.

L’attuale vescovo di L’Aquila, il card. Pedrocchi, per la prima volta ha pronunciato parole profondamente evangeliche sul concetto e sulla realizzazione della Perdonanza. Evidentemente, un santo, come San Pietro Celestino, non si vendica, ma richiama, rimprovera, “castiga”. D’altronde Dio dice di Se stesso: “Ego, quos amo, arguo et castigo” = “Coloro che amo li rimprovero e li castigo” (Apocalisse 3,19).

Storicamente, solo un papa alla ricerca dell’Assoluto, lacerato interiormente, ha cercato di cogliere il messaggio di Celestino. È stato Paolo VI, unico papa nella storia, che il 1 settembre 1966, si recò al castello di Fumone come segno d’una lezione da apprendere e d’un cammino da riscoprire: la via di Celestino.

Nell’Ecclesiae Sanctae, il motu proprio del 6 agosto 1966, frutto del Concilio Vaticano II, il Papa invitava i vescovi al pensionamento dopo il compimento del settantacinquesimo anno, una novità che sconvolgeva l’episcopato. Ma l’istituzione ecclesiastica si assicurava un continuo ricambio generazionale, oltre ad una maggiore internazionalizzazione della curia romana.Nel discorso nella chiesa di Fumone, Paolo VI si sofferma su due aspetti: la storia dei 27 mesi di interregno nella sede apostolica con Pietro eremita che, dopo aver esitato, accetta per dovere il Pontificato, e la sua santità che, ingannato da quelli che lo circondano, sempre per dovere sceglie di rinunziarvi.

Su questa via, il Papa intendeva incamminarsi. Un desiderio, timidamente espresso (se ne parlò allora, anche sulla stampa), ma non realizzato: ritirarsi in preghiera sulla montagna del Morrone, a Sulmona, per prepararsi al passaggio nell’aldilà.

È evidente che la fiaccola di Celestino brilla sul Morrone. Il suo luogo privilegiato. Il luogo dove cercò di tornare subito dopo le dimissioni. Celestino non è imprigionabile nelle stanze del potere, di ogni potere, anche in quello ecclesiastico. La linea di demarcazione, come aveva ben intuito Silone ne “L’avventura d’un povero cristiano”, è ancora oggi quella di sette secoli fa: o con Celestino o con Bonifacio. È la dialettica tra lo Spirito e la Lettera, tra la Profezia e l’Istituzione. Metaforicamente, tra la tiara, il copricapo, che con Bonifacio VIII diventerà “triregno”, simbolo del potere temporale, e la chierica (tonsura), simbolo della consacrazione a Dio. Fortunatamente, la tiara è stata eliminata e venduta da Paolo VI per ricavarne fondi per aiutare i popoli del Terzo Mondo..

Purtroppo, ancora oggi, la statua di Celestino è ricoperta dalle vesti pontificali. E la salma, nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, a L’Aquila, resta imprigionata in un’urna d’oro, anche se le vicende della sua inumazione, trasportato in varie località, fanno parte della sua tragedia funeraria.

Celestino non immaginava minimamente che le sue spoglie mortali sarebbero state rivestite dei paramenti pontificali per essere esposte alla venerazione dei fedeli. Più verosimilmente avrebbe preferito indossare, da morto, il saio della povertà e rimanere nella grotta del Morrone, col suo stile di vita umile e modesto.

Solo quando la Chiesa, complessivamente, diventerà veramente povera, senza i contributi statali e sarà testimone della povertà di Cristo, sarà possibile trasferire la salma di Celestino V nella grotta sul Morrone, dove viveva, dormiva, pregava. Un gesto, oggi assolutamente anticipatore e rivoluzionario, ma degno della vita, del messaggio, dell’attualità di Celestino.

Mario Setta