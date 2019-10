“ La pena: espiazione e riscatto”, convegno di studi mercoledì a Sulmona

Sulmona,7 ottobre- “ La pena espiazione e riscatto” è questo il tema di un Convegno di studi in programma a Sulmona per mercoledì 9 ottobre, alle ore 16,00 (Teatro Comunale ‘Maria Caniglia’)- L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione “ Istituto per lo Studio del diritto dell’esecuzione penale e del diritto penitenziario” onlus per la celebrazione del ventennale della sua costituzione.

I lavori saranno introdotti dall’Avv. Lando Sciuba ( Presidente della Fondazione), seguiranno poi i saluti di mons. Michele Fusco Vescovo della Diocesi Sulmona-Valva; dott.ssa Fabrizia Francobandera (Presidente Corte d’Appello di L’Aquila); dott.ssa Maria Rosaria Parruti (Presidente Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila),Dr.Giorgio Di Benedetto (Presidente Tribunale di Sulmona),Dr Giuseppe Belelli (Procuratore della Repubblica di Sulmona), Avv.Luca Tirabassi (Presidente Ordine degli Avvocati. Sulmona).

I relatori saranno il prof.Francesco Palazzo (Emerito di Diritto Penale Università di Firenze);Prof. Fabrizio Politi Ordinario di Diritto Costituzionale di L’Aquila),Prof.ssa Silvia Ciucciovino ( Ordinario di Diritto del lavoro Università Roma Tre),Prof. Giorgio Spangher (Emerito di Diritto processuale penale-Università La Sapienza di Roma)