La Pasqua Sulmonese senza i riti secolari

Sulmona, 6 aprile La città circondata da borghi medioevali, secolari, conserva il suo arcaico splendore, le sue tradizioni che destano emozioni, fascino speciale La Pasqua 2020, causa l’epidemia del Coronavirus, sarà manchevole delle tradizionali cerimonie della settimana santa che da secoli rinnovano l’identità religiosa sulmonese. La città vanta una delle settimane sante fra le più belle ed autorevoli dell’intero mondo cattolico, la quale vede tornare in città i Sulmonesi da ogni località e perfino dall’estero. La processione del Cristo morto del venerdì santo allestita dall’Arciconfraternita della Santissima Trinità, la cerimonia religiosa della Madonna che scappa in piazza la domenica di Pasqua, organizzata dalla Confraternita di Santa Maria Di Loreto,rappresentano un binomio di storia millenaria della città patria del poeta latino Publius Ovidius Naso.

Quest’anno sarà una Pasqua purtroppo triste causa l’assenza dei riti antichissimi con la tradizione che verrà meno, ma sarà di meditazione, preghiera, speranza che l’epidemia del Coronavirus sia al più presto sconfitta, per tornare alla normalità. Le due confraternita sulmonesi erano pronte con i loro adepti a rinnovare una tradizione secolare conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo e, come sempre, in migliaia i fedeli che sarebbero giunti nel capoluogo peligno per assistere e non perdere i riti della settimana santa sulmonese. La processione del Cristo Morto ha inizio all’imbrunire, quando le ombre della sera e della notte iniziano a scendere sulla città impadronendosi d’ogni cosa, rendendola ancor più misteriosa.

I confratelli sacrestani d’onore, nel secolare saio rosso, pettorina bianca, cordone rosso, le placche del Sodalizio, lasciano la loro chiesa sita in Corso Ovidio, ed iniziano ad incamminarsi nelle strade del centro storico della città, ad iniziare dal loro quartiere secolare, al passo cadenzato dello struscio, il loro passo secolare.Vengono portati in processione gli oggetti sacri che sono il Tronco croce del XVIII secolo, la croce lignea del XVI secolo, la bara del Cristo Morto nella quale è adagiata la statua lignea del Cristo Morto del XVIII secolo, adornata da trentatre garofani rossi, la statua della Madonna Addolorata con il cuore trafitto dal pugnale, la quale segue il figlio con immenso dolore, il tutto illuminato dalla luce dei fanali e dalla presenza del coro del miserere, il quale prende parte alla processione del Cristo Morto cantando il miserere dal salmo biblico numero cinquanta di Davide. La banda esegue le due marce funebri composte da Alberto Vella dal titolo Una lacrima sulla tomba di mia madre e da Frederick Chopin dal titolo Pio IX. La domenica di Pasqua è giornata d resurrezione, festa, gioia, allegria, della vittoria della vita sulla morte, il dolore. Nel plateatico di Piazza Garibaldi a Sulmona la Confraternita di Santa Maria di Loreto, dal camice bianco e cordone e mozzetta verde, rinnova la tradizionale corsa della madonna verso il figlio risorto quale messaggio cristiano immortale, di gran valore religioso.

Il volo dei colombi al momento dell’inizio della corsa ha altro significato fondamentale quello della pace fra gli uomini di tutto il mondo, concordia che deve scongiurare odio, rancore, brame di potere, guerre, sofferenze. In processione i Lauretani portano i loro simboli ed oggetti secolari quali le due statue dei santi Pietro e Giovanni, il Cristo Risorto, lo stendardo, la crocetta, la statua della Madonna vestita a lutto la quale, all’altezza della fontana di piazza Garibaldi, un tempo piazza Maggiore, inizia la sua corsa verso il figlio risorto, mutando l’abito nel colore verde simbolo di speranza cristiana. La pasqua sulmonese è attesa tutto l’anno non soltanto dai cittadini sulmonesi e del territorio della valle peligna. Giungono infatti da ogni località d’Europa e del mondo turisti e fedeli per non perdere l’appuntamento con la millenaria storia religiosa ovidiana. Molti i ricordi da parte degli anziani, molta l’emozione e l’attesa per le cerimonie religiose. Sulmona è città d’arte, cultura, storia illustre, la quale ha avuto per secoli una posizione di prestigio nel regno nel quale era insita. La patria di Ovidio ha avuto il Patriziato Civico, quarantadue casati nobiliari, sessantacinque fra gli onorati del popolo.

Sulmona è stata la sede di uno dei cinque Giustizierati del regno, capitale d’Abruzzo, possedeva la cattedra di diritto canonico, ha avuto anche una delle sette fiere che si tenevano nel regno, una zecca che ha coniato monete aventi lo stemma civico della città. La casata degli Svevi avrà molto a cuore la città e la sua popolazione e, con Federico II di Svevia, Sulmona avrà molto. La città inoltre è una delle poche ad avere il privilegio, a potersi vantare d’essere stata insignita dello stemma civico per concessione regia, elargitole in data due settembre 1410 da Re Ladislao d’Angiò Durazzo. Le due confraternite, i riti religiosi sulmonesi, sono una parte consistente del mosaico storico della città che, nella storia, ha conosciuto ed avuto fasti e privilegi autorevoli. Una Pasqua triste e silenziosa questa del duemilaventi per l’assenza dei riti secolari della settimana santa, privazione la quale non inficia nè svilisce la storia millenaria della città e la tradizione della vetusta pasqua sulmonese. L’augurio più sincero che possiamo porgere è che l’epidemia del Coronavirus possa essere sconfitta al più presto e che, la Pasqua duemilaventi, sancisca il ritorno alla vita normale dell’Italia e del mondo intero.

Andrea Pantaleo