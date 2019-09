La nuova vita dell’Ospedale di Sulmona

– con cardiologia e Utic diventa operativo-Per la città ed il territorio davvero un bel risultato dopo tanti anni di attese ma anche lotte, delusioni e speranze-

Sulmona 19 settembre – Dopo il trasferimento di ortopedia, tre reparti di chirurgia, medicina e radiologia,lunedì si concluderà con cardiologia e UTIC, lo spostamento di tuttele unitàdel Presidio Ospedaliero “SS. Annunziata” di Sulmona, che saranno operative e in funzione per i pazienti a partire dalla settimana prossima. Inoltre nella nuova struttura si attiverà a breve anche la lungo degenza e un reparto di due posti letto per i detenuti con le necessarie norme di sicurezza.

Già da oggi il personale medico ed infermieristico ha accolto i primi pazienti del pronto soccorso nell’edificio nuovo, inaugurato, con cerimonia istituzionale, lo scorso dicembre, alla presenza, tra gli altri, dell’ ex assessore alla sanità, Silvio Paolucci e dell’ex direttore generale della Asl 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, Rinaldo Tordera.

Ormai chi ha un’emergenza medica, può recarsi al pronto soccorso da Via Monte Santo, la strada opposta a viale Mazzini, che garantirà l’accesso esclusivamente alle autombulanze.

Dalla prossima settimana, quindi, tutte le altre unità operative dovrebbero essere in azione presso la nuova struttura, completamente antisismica e dotata delle più innovative tecnologie.

Il trasferimento che era iniziato il cinque settembre con il reparto di Ortopedia è arrivato quindi a conclusione, mentre l’edificio costruito negli anni 70, quello più datato, sarà completamente demolito, per fare spazio alla pista di atterraggio destinata all’elisoccorso e alla centrali tecnologiche.

Rimarrà invece operativa l’”ala Bolino”, dal nome dell’assessore alla sanità che la fece realizzare, che continuerà ad ospitare i reparti di rianimazione, il blocco operatorio e parto, le unità di ostetricia e pediatria, insieme a dei nuovi ambulatori. Il nuovo nosocomio è fornito anche di una farmacia ospedaliera per gli utenti esterni.

Attualmente si registrano un totale di circa 24 mila visite l’anno nel pronto soccorso, ma il direttore sanitario, il Dr. Tonio Di Biase, prospetta un aumento dei pazienti in quanto quest’ultimi potranno usufruire anche della nuova diagnostica: “Da ieri è in funzione la nuova Tac che, nonostante sia stata acquistata da tempo, non è mai stata messa in funzione a causa della mancanza di alcuni criteri che servivano alla sua installazione. Insieme alla Tac sarà, nei prossimi cinque mesi, installata la nuova risonanza magnetica. Inoltre tutto l’ospedale è ormai collegato da tecnologia WiFi, caratteristica che garantirà massima efficienza alla trasmissioni di dati e immagini tra tutti i reparti.”

Ma per garantire un buon servizio agli utenti la Asl dovrà anche assumere altro personale e infatti secondo il direttore sanitario saranno pubblicati nuovi bandi: “Nonostante ci siano un po’ di difficoltà a trovare nuovi professionisti che vogliano prestare attività al pronto soccorso di Sulmona, l’azienda si sta impegnando per ingaggiare almeno altre due unità, dopo l’assunzione del responsabile del pronto soccorso, il dottor Michele Suffoletta”.

Per quanto riguarda le criticità che alcuni automobilisti hanno riscontrato sulla viabilità, queste riguarderebbero esclusivamente la stratta via Buca della Grotta, che permette agli utenti di accedere al parcheggio a pagamento all’esterno della Palazzina Rubeo, l’edificio che ospita il distratto sanitario. Attualmente su questa strada vige il divieto di sosta che nessuno rispetta, creando di conseguenza problemi di viabilità per chi deve recarsi nei 28 ambulatori del distretto.

Manuela Susi