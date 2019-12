La notte di San Silvestro, aspettando il nuovo anno

– molta attesa per il tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica-

Sulmona,31 dicembre– La notte di San Silvestro, la più lunga dell’anno, è caratterizzata per il passaggio dal vecchio al nuovo anno ed è festeggiata in tutto il mondo con fuochi pirotecnici e feste sia nelle piazze, sia nei locali, sia nelle abitazioni private. Ogni anno che si conclude è ragione di conversazioni, bilanci, argomentazioni, ma anche speranze che il nuovo anno sia positivo per tutti. La sera del trentuno dicembre, nella notte di San Silvestro, si allestiscono i cenoni secondo antica tradizione. Fra le portate più conosciute e famose spiccano lo zampone, le lenticchie, il cotechino. Uno dei momenti fra i più emozionanti è lo scoccare della mezzanotte, istante che è sempre preceduto dal conto alla rovescia, il quale segna gli ultimi secondi dell’anno che termina accogliendo in maniera festosa, entusiasta, il nuovo anno. Nei locali, nelle abitazioni, nelle piazze, fervono ormai gli ultimi preparativi per l’allestimento sia dei cenoni, sia delle feste. Ogni minimo particolare e dettaglio è allestito con la massima cura; ottimi come sempre sono i menù accompagnati, come tradizione vuole, dagli eccellenti vini, spumanti, champagne.

In Italia molto atteso, come sempre, è il messaggio di fine annorivolto agli italiani da parte del Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica il quale, come cerimoniale prevede, avviene in diretta dal Palazzo del Quirinale a Roma a partire dalle ore venti e trenta a reti unificate. Questa tradizione italiana ha inizio nell’anno millenovecentoquarantanove dall’allora Presidente della Repubblica Luigi Einaudi; dall’oranon è stata mai interrotta.

Il Palazzo sede della presidenza della Repubblica ha una storia secolare prestigiosa, essendo stato sempre protagonista di ogni avvenimento avutosi in Italia, sul suolo italiano. Il Quirinale è uno dei colli della vetusta Roma, detto nelle note fonti Agonius o Quirinalis Collis oppure, in maniera più semplice, Collis. La residenza è costituita da un ampio terrazzo collinoso con quattro vette le quali sono: Collis Latiaris, Collis Mucialis, o Sanqualis, Collis Salutaris, Collis Agomensis o Quirinalis propriamente detto, il quale aveva in qualità di contrafforte il Campidoglio, dal quale viene disunito da parte di Traiano durante la costruzione del suo foro. Durante i fasti della Roma repubblicana ed imperiale la zona del Quirinale è stata uno dei quartieri fra i più signorili ed in vista e, tale peculiarità, la conserva e serba ancora oggi nei giorni nostri.

Sul Collis Agonensis sorge e viene edificato il palazzo del Quirinale il quale, nel corso della storia, è stato la residenza dei Papi sino alla debellatio dello Stato Pontificio stesso, divenuta definitiva il venti settembre milleottocentosettanta a seguito della presa di Roma, dopo la breccia di porta Pia, per costituire l’unità d’Italia. Va precisato che, i domini papali, vengono già ridotti sin dal biennio milleottocentosessanta milleottocentosessantuno dal momento che, in tal biennio, all’unità d’Italia vengono assoggettate le legazioni di Bologna, Romagna, Marche, Umbria. Il Quirinale nel corso della sua storia ha ospitato almeno trenta Pontefici. In seguito dall’anno milleottocentosettanta il Quirinale sarà la residenza dei Re d’Italia ad unificazione avvenuta e, con l’avvento dell’Italia repubblicana, dal millenovecentoquarantasei il palazzo del Quirinale assumerà la funzione e realtà di divenire la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica, la sede istituzionale costituzionale della Presidenza della Repubblica. Il palazzo del Quirinale si inizia a costruirlo all’inizio del XVI secolo. Il Messaggio di fine anno da parte del Capo dello Stato rappresenta , l’augurio più sincero sia agli italiani residenti in Italia, sia ai nostri connazionali i quali vivono in ogni località, città, nazione, continente del mondo.

Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica rappresenta e costituisce l’unità nazionale della Repubblica, una ed indivisibile, di cui il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Il Palazzo del Quirinale, la figura istituzionale del Presidente della Repubblica, il Tricolore italiano collocato sul palazzo del Quirinale, rappresentano identità storiche, culturali, nazionali della nostra Italia, alle quali sono legati indissolubilmente avvenimenti ed eventi divenuti imperituri, entrati di diritto nella storia. Il Quirinale è stato definito la casa di tutti gli italiani, il luogo d’identità ed unità del popolo italiano.

Ancora tanti cari auguri all’Italia, agli Italiani, perché il 2020 sia un anno di felicità, prosperità, serenità, ripresa economica, per continuare la storia gloriosa della nostra nazione con il suo popolo straordinario.

Andrea Pantaleo

( foto: Palazzo del Quirinale a Roma di Andrea Pantaleo)