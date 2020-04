( la nota) Sulmona,il Coronavirus non ferma la corsa della Madonna

Sulmona, 13 aprile– L’epidemia del Coronavirus sta mettendo a dura prova la nostra vita, ha modificato in maniera violenta le nostre abitudini sociali, costringendo l’introduzione di misure restrittive, le quali hanno cambiato le nostre consuetudini. Viviamo da tempo giornate difficili, situazioni ardue, che vedono l’intero mondo dover fronteggiare questa grave sciagura che si è abbattuta sull’intera società internazionale. La Pasqua Sulmonese duemilaventi, entra nella storia anche per la corsa della Madonna, avvenuta all’interno della chiesa di Santa Maria della Tomba, con i quattro Confratelli Lauretani nei tradizionali camici bianchi, cordone e mozzetta verdi, i quali hanno percorso solo pochi metri non come tradizione secolare prevede fra le due ali di folla esultante che, da secoli, è raggiante nel vedere la corsa della Madonna verso il figlio risorto.

Era presente in chiesa il Vescovo della diocesi Sulmona Valva Monsignor Michele Fusco per la tradizionale benedizione in un’atmosfera di commozione, emozione, speranza di poter superare in breve tempo questo momento difficile, deciso dal destino della storia. Una corsa della Madonna sia verso la risurrezione del suo figlio, sia verso il ritorno alla normalità, verso la vittoria nei confronti del Coronavirus il quale ha diffuso paura, terrore, morte, sofferenza, dolore. Molta è stata la commozione nel vedere le immagini di questa corsa unica nella storia del Sodalizio Lauretano e della funzione sulmonese. La cerimonia religiosa della Madonna che scappa in piazza è il trionfo della vita sulla morte, il dolore, quale augurio di serenità, pace, gioia. È il trionfo corale della città di Sulmona con la sua storia illustre, le sue tradizioni. La stagione della primavera è caratterizzata anche da questo secolare rito religioso, primavera che è caratterizzata dai i suoi colori, le sue giornate soleggiate con il cielo azzurro, con i fiori che iniziano a sbocciare quale inizio, messaggio, realtà di nuova vita.

Una Pasqua silenziosa ma sempre nelle fede e devozione delle tradizioni della città. Una Pasqua singolare che lascerà per sempre il segno in ognuno di noi. La cerimonia della Madonna che scappa in piazza forse festeggia anche il ritorno della primavera con le sue realtà straordinarie. La primavera è simbolo, realtà dell’alba non della sera; l’alba è inizio di una nuova giornata, la quale può portare novelle positive per tutti. Grazie ai Confratelli Lauretani, a tutta la fratellanza della Confraternita di Santa Maria di Loreto, per le nuove indimenticabili, immortali emozioni, che ci hanno consentito di vivere, sia pur per pochi istanti, nella Pasqua duemilaventi non interrompendo una tradizione secolare, della storia della nostra città

Andrea Pantaleo