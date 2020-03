( la nota)- Solidarietà e professionalità dei camionisti

Sulmona, 22 marzo– In questi giorni difficili a causa dell’epidemia del Coronavirus ci sono categorie di lavoratori che con professionalità, senso del dovere, continuano a svolgere il loro lavoro al fine di garantire gli approvvigionamenti degli alimentari, farmaci, tutte le tipologie di merci, garantendo il consumo di sussistenza, i farmaci in caso di bisogno per i cittadini. Fra queste categorie spiccano i camionisti i quali, svolgono un lavoro molto duro ed impegnativao ma che rappresenta uno dei pilastri fondamentali per l’approvvigionamento e la movimentazione dei prodotti in Italia, realizzando il trasporto delle merci su strada. La professione di autotrasportatore, ha visto l’approvazione e l’emanazione di leggi specifiche come la legge 20 giugno 1935 numero 1349,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1935 numero 174, normativa che disciplina la professione di autotrasportatore, e la legge 6 giugno 1974 numero 298, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974 numero 200, che ha introdotto l’albo professionale degli autotrasportatori.

Almeno l’ottanta per cento del trasposto in Italia è realizzato su gomma e, la categoria degli autotrenisti, rappresenta una componente fondamentale per la società italiana. Sono molto spesso lontani dalle loro famiglie e lo sono anche in questa emergenza, sempre in prima linea, su e giù lungo lo stivale d’Italia, per compiere il loro lavoro e dovere, non facendo mai mancare nulla ai cittadini. Grazie a loro abbiamo sempre prodotti che soddisfano le nostre esigenze, i nostri bisogni anche urgenti.

Anche in questi giorni d’emergenza nazionale tutti hanno potuto apprezzare il loro lavoro. Sono in prima linea con la loro esperienza, professionalità, senso del dovere, spirito d’abnegazione.. Eroi del quotidiano sempre sulle strade in prima linea alla guida dei loro autotreni, autoarticolati, autocarri, con qualsiasi condizione meteorologica. Anche nella nostra città la loro presenza è numerosa e molto apprezzata Non finiremo mai di esprimere loro la nostra gratitudine per quanto compiono. La professione del camionista è irta di difficoltà e rischi. Grazie di cuore erga omnes. Buon lavoro e buona fortuna

Andrea Pantaleo