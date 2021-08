( la nota)- “Ogni indiano  morto è un indiano buono”.

In questi giorni è stato commemorato Ignazio Sivone (Secondino Tranquilli) nella sua Pescina. Nonostante la sua statura intellettuale e morale, in vita è stato un perseguitato. Oggi venerato e ricordato con la sua biografia di scrittore, giornalista ecc… ma non si legge da nessuno che quando si candidò nel 1953 col PSDI, nel collegio abruzzese per il senato, non fu votato dai corregionali per essere eletto al Palazzo. Forse perché “cristiano senza chiesa e socialista senza partito?” Sta di fatto che nella nostra storia repubblicana risulta che gli abruzzesi possono essere rappresentati in Parlamento da “un Razzi” ma non da “un Silone” .