( la nota)- Il ruolo dello psicologo all’interno del carcere ai tempi del Coronavirus

Sulmona, 28 aprile-L’emergenza sanitaria connessa al diffondersi del COVID19 ha costretto la scrivente a svolgere la sua attività di Psicologa-Psicoterapeuta e Criminologa del Presidio tossicodipendenti della medicina penitenziaria della Casa Circondariale di Pescara in modalità smart working tramite skype, come peraltro previsto dall’A.C.N. 2016/18 art.24 comma 8d. In questo periodo in cui è fondamentale continuare a promuoveree a preservare il proprio stato di salute la tecnologia, e in modo particolare gli strumenti digitali rappresentano una fondamentale risorsa per accorciare le distanze. Tale esperienza lavorativa si sta rivelando positiva. Ogni giorno la scrivente ricevere moltissime richieste da parte dei detenuti per effettuare colloqui di sostegno psicologico. Si tenga presente che il carcere è un microorganismo con tempi e ritmi diversi, le situazioni difficili e di stress vengono amplificate e spesso si mettono in atto gesti di autolesionismo per pura protesta o per segnalare un proprio disagio personale.

In situazioni difficili anche i rischi di suicidio e di tentato suicidio aumentano . Pertanto, nella situazione attuale di emergenza da coronavirus, in un periodo in cui varie attività lavorative e trattamentali tra le quali anche i colloqui con i propri familiari sono stati sospesi, il colloquio psicologico diventa fondamentale per la stessa sopravvivenza dei ristretti aiutandoli a migliorare il tono dell’umore. Esso altresì permette di scaricare la tensione accumulata e l’ansia, normalizza le reazioni emotive e il senso di impotenza che i ristretti attualmente stanno provando poiché sono lontani dai loro familiari in questo periodo così difficile. I risultati stanno arrivando I pazienti si stanno tranquillizzando, il tono dell’umore sta migliorando, si sentono ascoltati, compresi, non giudicati, supportati e soprattutto non ABBANDONATI nonostante la distanza fisica, una distanza che in questo momento protegge senza allontanare e questo è possibile con gli strumenti tecnologici e in questo caso specifico con skype. Ho sempre pensato che dei buoni risultati nella mia attività psicologica si possano ottenere anche tramite collegamento skype grazie a

collaudate competenze professionali, buona alleanza terapeutica, ma anche e soprattutto grazie a valori aggiunti quali empatia, assertività e accoglienza fondamentali per superare ogni distanza. Per riuscire ad affrontare un cambiamento dovuto a motivi di forza maggiore come il periodo che stiamo affrontando a causa del Covid-19 sono necessarie risorse quali: flessibilità, spirito di creatività ed adattamento. D’altra parte come sosteneva Charles Darwin “sopravvive chi meglio si adatta all’ambiente”

Dott.ssa Maria Esposito Marroccella