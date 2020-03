( la nota)- Gli Eroi d’Italia

Sulmona, 15 marzo- Nel difficile momento della storia d’Italia, con la terribile epidemia del Coronavirus, i valori dell’Unità d’Italia, della coesione sociale, sono ancora una volta i pilastri dell’identità italiana. Molti cittadini, dalle finestre e balconi della loro case, hanno cantato o suonato l’inno nazionale, quale messaggio da nord a sud del paese di Unità nazionale di fondamentale importanza. Un pensiero, un ringraziamento, non può che rivolgersi agli eroi d’Italia della prima linea, tutti coloro che, in questi giorni terribili, sono impegnati per fronteggiare l’epidemia del Coronavirus al fine di salvare più vite possibili.

Medici, infermieri, operatori sanitari, forze dell’ordine, forze armate, croce rossa italiana, cittadini di ogni condizione sociale, sono impegnati tutti uniti in questa prima linea terribile, ma anche di speranza che l’Italia, il popolo italiano, possano farcela ed uscire da questo tunnel di paura, terrore, tragedia. Essi sono gli Eroi d’Italia i quali spinti dal dovere, dal sacrificio, dall’abnegazione, rappresentano la magnifica professionalità italiana.

Dopo un secolo dall’epidemia della spagnola, avutasi nel biennio millenovecentodiciotto millenovecentoventi, il mondo intero deve affrontare il Coronavirus che si sta diffondendo nell’intera comunità mondiale. Gli eroi d’Italia continuano ad operare senza sosta, portando anche un messaggio di speranza, rappresentando un imperituro esempio di professionalità, esperienza, lotta contro il Coronavirus. L’intera nazione si stringe vicino ad essi, protagonisti assoluti e straordinari di questa battaglia ardua, alle loro famiglie, non finendoli mai di ringraziare per quanto hanno fatto sin’ora, per quello che faranno nei giorni a venire, sin quando la battaglia non sarà vinta. Essi sono la nostra italiana identità, l’imperitura beltà.

Andrea Pantaleo