La moneta di Corfinio esposta al Vittoriano

Corfinio,5 agosto– Moneta di Corfinio esposta al Vittoriano. La Corfinium Onlus incontra e ringrazia il sottosegretario ai Beni Culturali Gianluca Vacca per la promozione della civiltà italica. L'Associazione Corfinium Onlus, tramite il proprio Presidente Francesco Di Nisio, è stata ricevuta dal Sottosegretario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, On.le. Gianluca Vacca, abruzzese, lo scorso 30 luglio a Roma.

In questa occasione Di Nisio ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al Sottosegretario Vacca per la splendida iniziativa che ha portato la moneta simbolo della nascita dell’Italia antica a risplendere nella mostra del Vittoriano a Roma. L’antica moneta, raffigurante, nel diritto, la “Dea Italia” con riportata espressamente la scritta “ITALIA”, a sancire la nascita del primo Stato-Nazione denominato Italia, e, nel rovescio, l’alleanza dei capi tribù italici in lotta per la conquista del diritto di cittadinanza, è stata coniata a Corfinium-Italia nel 90 a.C., presso la zecca della nuova capitale dei confederati italici.

“Questa importante iniziativa – ha dichiarato Di Nisio – riaccende i riflettori sulla impareggiabile storia che vede l’Abruzzo come Regione capofila nella costituzione del primo Stato-Nazione denominato Italia e sulla prima lotta per la conquista dei Diritti Umani”. A nome dell’Associazione Corfinium Onlus è stato chiesto, pertanto, al Sottosegretario la realizzazione di progetti mirati alla valorizzazione di tali importanti radici storiche con territori interessati per proiettarli nel futuro e creare così una sinergia fra valori culturali e turismo.

Il Sottosegretario Vacca ha espresso massima disponibilità, ribadendo l’importanza storica e culturale della moneta di Corfinio, rimarcandone il forte valore simbolico e sottolineando il ruolo cruciale che può svolgere per l’Abruzzo come attrattore turistico di respiro internazionale.