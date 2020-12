 La malasanità uccide, i giornalisti raccontano. Pronta risposta dell’Ordine a Testa

E’ già bufera in Abruzzo sulle riflessioni contenute in una lettera pubblica del Direttore Generale della Asl 1 sul tipo d’informazione che si sta producendo in questa particolare e delicata situazione di emergenza sanitaria. Riflessioni che non sono piaciute e le prese di posizioni si vanno accavallando in queste ore.Sul problema ha preso una posizione netta l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo attraverso il suo Presidente Stefano Pallotta con questa nota:

Sulmona, 2 dicembre- La malasanità uccide purtroppo quasi ogni giorno e i giornalisti si limitano a raccontare i fatti, assolvendo ad un loro doveroso obbligo. I numeri sull’emergenza Covid della provincia dell’Aquila, nella loro oggettività e al di là delle opinioni, hanno fatto emergere una situazione molto grave sullo stato dei servizi sanitari.

In particolare, le forti carenze dell’Ospedale di Avezzano, dove sono morte due persone a bordo di ambulanze in attesa di essere assistite, sono state denunciate da testate e quotidiani nazionali. Non sono fake news queste; non è disinformazione questa.

Semmai va constatata una pressoché assenza di comunicazione della Asl ai media. Un vuoto imperdonabile in un momento in cui l’emergenza richiederebbe una costante informazione ai cittadini.

I giornalisti continueranno a svolgere con rigore critico la loro professione. Non saranno le intidimidazioni, più o meno velate, a fermarli.

L’etica della resposabilità è loro ben chiara.

Stefano PALLOTTA

Presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo